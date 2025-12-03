彰化歲末演唱會12/20登場！金曲歌王歌后領軍 情歌王子壓軸開唱

2025彰化歲末演唱會，12月20日在縣立體育館重磅登場！（圖：李河錫攝）

彰化縣政府12月20日在彰化縣立體育場，歡樂舉辦「2025彰化歲末演唱會」，9組老、中、青實力歌手接力開唱，還推出美食市集、絢爛煙火秀，邀請鄉親歡喜迎接新年！（李河錫報導）

又到了歲末年終，彰化縣政府為了和鄉親們一同迎接2026年的到來，在12月20日晚上，將在「彰化縣立體育場」，歡樂舉辦「2025彰化歲末演唱會」；縣長王惠美強調，將由金曲歌王翁立友、歌后孫淑媚領軍，即將在「台北小巨蛋」舉辦個人演唱會的「情歌王子」李聖傑壓軸，共有9組老、中、青實力派的歌手與樂團重磅登場開唱；還推出美食市集，480秒的絢爛煙火秀。

廣告 廣告

王惠美縣長除了邀請全國民眾前來聽好歌，也希望鄉親們趁著歲末可安排2天1夜「彰化市小旅行」，前來逍遙遊懷舊的小西街、高賓閣；適合全家大小漫步的天空步道，讓小朋友可盡情放電的「八卦山親子探索區」以及「天空遊戲場」；還可品嚐必吃的爌肉飯、肉圓及麻糬等眾多美食。

提前迎新年！2025彰化歲末演唱會、12月20日在縣立體育場登場！（圖：李河錫攝）

整體活動還和公益相結合，民眾只要憑11、12月份發票，就可兌換摸彩券，就有機會把百項大獎帶回家！獎品包括有星宇航空台中到日本的雙人來回機票、光陽125機車2台、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等超級好禮；歡迎全國鄉親提前來彰化，感受迎接新年、新氣象的氛圍，絕對讓大家看得開心、吃得盡興，還有機會把大獎抱回家！