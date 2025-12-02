彰化縣12/20舉辦歲末演唱會，九組卡司、480秒煙火點亮跨年氛圍。圖／記者鄧富珍攝





為迎接 2026 年，彰化縣政府將於12月20日在彰化縣立體育場盛大舉辦「2025 彰化歲末演唱會」，今（2）日在縣府中庭舉行宣傳記者會，正式宣告年底最受矚目的音樂盛會即將登場。王縣長表示，今年以「超派卡司、熱力滿分」為主軸，邀請到 9 組橫跨老、中、青世代的實力派歌手輪番演出，希望用最動人的音樂陪伴鄉親迎接嶄新的年度。

彰化縣12/20舉辦歲末演唱會，九組卡司、480秒煙火點亮跨年氛圍。圖／記者鄧富珍攝

今年卡司陣容堪稱豪華，壓軸邀請到12月26、27日在台北小巨蛋舉辦個唱的「情歌王子」李聖傑，以深情歌聲陪大家倒數歲末。另有深受聽團族喜愛的糜先生、小男孩樂團，人氣創作歌手陳華、金曲歌后孫淑媚，以及來自彰化、榮獲金曲歌王肯定的翁立友，共同用歌聲掀起感動高潮。現場也將由人氣歌手洪暐哲、鐘卓融 Zorn、裴安等人帶來青春能量，打造最豐富多元的音樂舞台。

廣告 廣告

除了精彩演出外，縣府同步規劃美食市集，集結地方特色小吃，讓民眾在欣賞演唱會之餘，也能盡情品嚐彰化美味。壓軸 480 秒絢爛煙火秀更將在夜空中綻放，以繽紛光彩為 2025 畫下難忘句點。

彰化縣12/20舉辦歲末演唱會，九組卡司、480秒煙火點亮跨年氛圍。圖／記者鄧富珍攝

王縣長說明，今年活動還結合公益與刺激好康，只要憑 11、12 月發票即可兌換摸彩券，獎品包括星宇航空台中—日本雙人來回機票、兩台光陽125機車、65吋液晶電視、冰箱、洗衣機等豪華家電，期盼透過多重活動讓民眾「看得開心、吃得盡興、還能抽大獎」。

為讓更多遊客深入體驗彰化魅力，王縣長也推薦民眾趁著歲末安排兩天一夜小旅行。無論是充滿懷舊氛圍的小西街與高賓閣，適合散步的天空步道，或能讓孩子放電的「八卦山親子探索區」與「天空遊戲場」，都非常值得造訪。必吃的爌肉飯、肉圓與麻糬等在地美食，更讓不少旅客一嚐難忘。

彰化縣12/20舉辦歲末演唱會，九組卡司、480秒煙火點亮跨年氛圍。圖／記者鄧富珍攝

12月不僅有歲末演唱會，縣府也規劃一系列年底慶典活動。14 日晚間，縣立美術館廣場將點亮聖誕樹，下午起由彰化縣音樂河社會福利協會舉辦園遊會與舞台表演，營造溫馨節慶氛圍。最受期待的「2026 彰化月影燈季」則將於 12 月 27 日點燈，展期至明年 3 月 1 日，長達 65 天。今年以馬年為主題，攜手RODY跳跳馬及櫻桃小丸子打造「跳跳馬戲團」主題燈區，並加入旋轉木馬與燈光秀，讓八卦山大佛風景區綻放全新風貌。

燈季更與彰化子弟、導演九把刀 2026 年賀歲片《功夫》合作，每週五到週日推出限定主題燈光秀，開燈當日還將有神秘嘉賓現身。縣府以滿滿誠意規劃活動，期待與全國鄉親歡度佳節，共同迎向充滿希望的馬年，誠摯邀請大家暢遊美好彰化。

彰化縣12/20舉辦歲末演唱會，九組卡司、480秒煙火點亮跨年氛圍。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 彰化歲末演唱會12/20登場 9組卡司、480秒煙火點亮跨年氛圍