彰化歷史官舍動土！5000萬打造全新藝文地景

彰化市南郭路一段100號公有房舍活化再利用，工程預計115年10月底前完工，未來將作為藝文展覽與藝術教育推廣空間使用。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化市南郭路一段100號公有房舍，位在市區精華地段，且在旭光路、南郭路交叉路口醒目處，為讓這棟日治時期的彰化郡役所官舍老舊建築重獲新生，縣府挹注5000萬元，推動空間活化，未來將規畫為藝文空間，工程今日動土、預計115年10月底前完工，縣長王惠美期許，場域再生後除為民眾提供親近藝術的平台，也讓彰化文化競爭力持續攀升。

王惠美表示，南郭路一段100號公有房舍原本是日治時期的彰化郡役所官舍，二戰後改為彰化縣議會主任秘書宿舍，在107年移交縣府列為公有宿舍管理，因時間推移，建物漸漸老舊、不堪使用，為延續建物生命力，縣府編列總經費5000萬元推動活化再利用，已完成規畫設計，現進入工程階段。

彰化市南郭路一段100號公有房舍再利用工程今日舉辦開工典禮，工程預計115年10月底前完工。（葉靜美攝）

「彰化市南郭路一段100號公有房舍再利用工程」今日舉辦開工典禮，王惠美指出，這棟老建物面積約160平方公尺(48坪)，將透過新舊融合的設計，保留部分的歷史外牆、舊磚、木頭與舊瓦，成為地景的基底，並結合現代材料，在新舊之間展現設計美學，同時在入口處形塑象徵性的「城市玄關」，邀請民眾走入此處，細細品味老房子的時間刻度。

王惠美說，建物修繕完竣後，將作為藝文展覽與藝術教育推廣的空間使用，這座場域的再生，代表的不僅是硬體更新，更象徵彰化文化能量的持續累積，提供更多親近藝術的平台，打造處處皆美學、具有文化與溫度的城市。

王惠美指出，當更多人願意走進展覽空間、參加一場講座、欣賞一件作品，城市的文化能量就會不斷向外擴散，吸引更多創意人才聚集，縣府未來將持續推動文化建設與藝文空間再生，打造一個更友善且多元的文化環境，提升藝文欣賞人口，讓彰化在文化競爭力持續攀升。

