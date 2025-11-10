彰化母女命案，爸爸慟：女兒心疼媽媽長期飽受脊椎疼痛之苦

彰化傳出母女雙屍命案，檢警進行相驗，家屬哀痛不已。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市昨天(9日)發生賴姓母女的雙屍命案，46歲的女兒從住處大樓墜落身亡，她的70歲母親則陳屍家中，檢警今天進行相驗；賴父對於痛失妻女而哀慟不已，他哽咽地說，老婆長期飽受脊椎疼痛之苦，本來想等老婆身體好一點時，帶她去拜拜，如今無法實現了。

賴父難過地說，他與妻子育有3女1男，妻子的脊椎從10幾年前就不舒服，4、5年前曾動手術，墜樓身亡的46歲的女兒，是排行老3的最小女兒(排行第4是兒子)，小女兒很孝順，為了方便帶媽媽看病，特別在彰化基督教醫院附近買房，他跟兒子則住在花壇一帶。

賴父表示，老婆10多年來，長期飽受脊椎痛楚，手術後的情況仍改善有限，他原本想等老婆情況好些時陪同拜廟、四處走走散心，沒想到如今竟發生憾事，再也沒有機會了，一次失去太太跟女兒，非常心痛。

彰化地檢署檢察官與法醫今天在彰化殯儀館進行相驗，針對賴姓母女所住的大樓房內留有遺書及榔頭、水果刀一事 ，檢警尚未說明細節。

彰化傳出母女雙屍命案，檢警進行相驗，家屬哀痛不已。(記者劉曉欣攝)

