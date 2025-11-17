彰化毒蛋「全被台中吃下肚」 盧秀燕裁示公布下游35家店家

【記者鮮明／台中報導】彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼農藥殘留超標，公布後竟又出貨4萬顆毒蛋給台中龍忠蛋行，其中3.2萬顆已賣給35家小吃店。市議員陳俞融等人今（17日）在市議會質詢時怒批毒蛋源頭在彰化，但「全被台中吃下肚」。市長盧秀燕當場裁示，要求衛生局公布35 家受芬普尼污染雞蛋影響之店家名單。

今日台中市議會市政總質詢，市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤等人針對彰化流入台中的芬普尼毒蛋流向，要求市府清查公布流向。

市議員陳俞融表示，為何市府11/9號啟動預防性下架後，隨後卻還有200籃毒蛋、4000台斤（約4萬顆）毒蛋跑到台中各地，接著11/10號衛生局稽查發現超標5倍的毒蛋共38籃、760台斤（約7600顆），其餘3萬2千多顆毒蛋早賣出，恐早已被市民吃下肚，引起市民恐慌。

陳俞融強調，此次毒蛋源頭在彰化，但把毒蛋吃光的都在台中，市府應主動公布這些毒蛋流入的35家下游店家，讓市民可以安心選擇，避免吃到毒蛋，政風處也應調查衛生局是否有無怠於執行毒蛋下架的疏失。

市議員謝家宜也說，彰化芬普尼蛋在受管制後竟還流入台中蛋行，並且有3.24萬顆蛋流入市面，衛生局一再強調台中是主動稽查查到，但衛生局從11/10稽查後，遲遲未公布流入的35家業者，造成民眾食安隱憂；衛生局應檢討此次的作業流程，未來除了加強市面稽查，也應同步公布資訊給民眾知情。

對此，台中市衛生局長曾梓展表示， 11月7日接獲彰化通知，當天要求蛋行下架，蛋行表示已經全數售出；8日、9日是周末，食安處10日到現場稽查，發現還有在賣文雅畜牧場出產的雞蛋，蛋行表示是合法的蛋，食安處仍要求第一時間下架，後續也驗出芬普尼代謝物超標，馬上通報中央，呼籲議員不要指責認真做事的公務員。

台中市長盧秀燕則說，目前中央、彰化縣政府和檢方正在調查為何有第二批蛋出貨，並當場裁示要求衛生局公布龍忠蛋行第二波芬普尼蛋流向的35 家店家。

台中市長盧秀燕指示衛生局公布疑受芬普尼污染的雞蛋流向。民眾提供

台中市衛生局長曾梓展呼籲市議員不要指責認真做事的公務員。民眾提供

