彰化毒蟲出現幻覺要求退乩！前女友載他下高雄五帝廟抹香灰 口吐鮮血身亡

黃姓男子施用毒品後出現幻覺，深夜要求前女友開車南下高雄五帝廟「退乩」，途中拒絕送醫，最終抵達廟宇後不幸身亡，法院認定錯失救援時機，判前女友8個月徒刑。（示意圖，非當事廟宇/東方IC）

一場原本被當成「宗教儀式」的深夜南下行程，最終卻演變成一條無法挽回的人命。彰化一名黃姓男子施用多種毒品後出現嚴重幻覺，要求陳姓前女友深夜開車載他前往高雄五帝廟「退乩」，途中一度在車內昏迷，卻未即時送醫，最終抵達廟宇後不幸身亡。橋頭地方法院近日作出判決，認定陳女錯失關鍵救援時機，依過失致死罪判處8個月徒刑。

吸毒後產生幻覺？ 為何堅持深夜南下高雄五帝廟？

根據判決書，事件發生於2022年6月8日晚間10時許，黃姓男子在彰化住處施用多種毒品後，出現幻覺與意識混亂情形，並堅持要前往高雄五帝廟進行所謂的「退乩」儀式。當時陳姓前女友返家後，黃男便要求她立即開車南下。

廣告 廣告

行車途中，黃男持續出現異常狀態，不僅言語混亂，還伴隨攻擊行為，陳女只能在車內不斷安撫，試圖完成對方要求的行程。

國道警方主動關切 為何拒絕送醫？

過程中，車輛一度因油料不足停靠在國道外側路肩，引起巡邏國道警方注意。警方上前關心時，發現黃男在後座喃喃自語、呼吸異常，隨即詢問是否需要協助通報救護車。

不過，陳女當下向警方表示，黃男只是「喝醉」，並未同意送醫處理。警方在確認後離去，車輛補油後繼續南下。

抵達廟宇已失去意識 潑水、抹香灰仍回天乏術

隔日凌晨3時許，車輛抵達高雄五帝廟。判決指出，此時黃男已陷入昏迷狀態，陳女仍依其原先想法，取天公爐香灰塗抹黃男臉部，並將人拖行進廟內進行拜拜儀式，隨後以潑水方式試圖「退乩」。

然而相關行為並未奏效，黃男隨後口吐鮮血，當場失去生命跡象。現場其他香客察覺異狀後，立即報警處理，警方隨即介入調查。

法院怎麼看？ 拒絕救援成致命關鍵

橋頭地方法院審理後認為，陳女明知黃男施用毒品、意識明顯異常，卻在警方主動詢問時拒絕送醫，導致錯失黃男獲得即時醫療救助的關鍵時機。

法官指出，依當時情況判斷，若能即刻送醫，黃男存活機率將明顯提高，因此不採信「只是喝醉」的說法，最終依過失致死罪判處陳女8個月有期徒刑。至於黃男施用毒品部分，因證據不足，相關罪嫌判決無罪。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

心酸流落柬埔寨！20歲中國女網紅「滿臉污黑吃粥」照曝光 網爆：男友欠債賣掉她

期末考後挑戰武嶺成永別...東華男大生中橫過彎失控墜10米邊坡 「命喪護欄旁」校方哀痛發聲

「月台下藏滿藍色座椅」朱自清爸撿橘子累了有休息區？ 影片吸5萬人朝聖...釣出台鐵小編親回