彰化毒雞蛋溯源碼曝光 懶人包一次看

許多家庭每天的餐桌上都少不了雞蛋。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）





相信許多家庭每天的餐桌上都少不了雞蛋，然而食藥署近日公布一項驚人消息，彰化某畜牧場生產的4批雞蛋，檢驗出芬普尼代謝物殘留超標3倍，約15萬顆流向9縣市，食藥署也公布溯源碼。

這起事件是從食藥署聯合地方政府衛生局進行抽樣檢驗開始的，目標是確保市售雞蛋的農藥殘留符合我國標準。

抽驗發現違規

事件最早由彰化縣衛生局在販售端抽驗到一批「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，其溯源碼為I47045-251023C。檢驗結果顯示，這批雞蛋的「芬普尼代謝物」含量達到了0.03ppm，遠超過我國規定的殘留容許量標準0.01ppm。

緊急處置與源頭鎖定

彰化縣衛生局立即行動，勒令業者將這批違規蛋品下架回收，並停止販售。同時，追溯該蛋品的源頭資訊，交給地方農政機關進行管理並對該畜牧場進行移動管制。清查結果確認，該蛋行洗選販售的蛋品來自單一畜牧場。

彰化縣衛生局勒令業者將這批違規蛋品下架回收。（圖／翻攝自Google maps）

擴大清查與流向公布

經彰化縣衛生局對該單一畜牧場來源的其他批號蛋品進行再抽驗，在8日檢出更多批號的蛋品芬普尼代謝物含量不符合規定。這批問題雞蛋數量多達約十五萬顆，並已流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9個縣市的全聯、楓康等大型販售通路商。

全面下架與呼籲

衛生單位正刻不容緩地對所有來自該畜牧場的蛋品進行下架回收和停止販售。目前應下架回收的市售包裝蛋品共計有9項如下：

1. 四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

2. 巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

3. 大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

4. 悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

5. 富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

6. 初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

7. 四季巨蛋（白殼）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

8. 香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

9. 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

衛生局回應

楓康超市內壢店接獲彰化縣衛生局通報，文雅畜牧場蛋品檢出「芬普尼代謝物」，已預防性下架溯源碼I47045之蛋品。內壢店「四日鮮蛋盒蛋」售出39盒下架1盒，另內壢及青埔店共下架「巨卵」13盒退回10盒至總公司，並追蹤複驗及張貼告示。本市114年蛋品抽驗含芬普尼129項，中央22件均合格；本局11月專案20件，已抽17件，今續抽5件兵分六線查核。

食藥署嚴肅呼籲廣大消費者，應立即停止使用上述9項包裝雞蛋，並請各通路商全面提供退貨回收服務。食藥署強調，依據食品安全衛生管理法規定，食品殘留農藥超過安全容許量者，不得製造、販售或陳列，違者可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。食藥署將持續與地方政府衛生局合作，執行市售雞蛋的農藥殘留抽驗，務必確保食品安全，讓消費者能夠安心選購。

