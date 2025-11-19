彰化毒雞蛋禁令後仍賣到新北 彰檢諭令畜牧場負責人40萬元交保

彰化縣衛生局清查含芬普尼雞蛋。（縣府提供）

彰化地檢署偵辦彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標案，查出陳姓負責人利用本月8日短暫解除禁令時間，出售含有芬普尼的雞蛋給台中「龍忠蛋行」，甚至合作的蛋車遠運到新北市，出售給兩家蛋行。昨（18）日彰檢再傳畜牧場負責人，經檢察官王元郁複訊後，依違反食安法諭令40萬元交保。

彰檢曾於13日陸續帶回陳姓負責人、陳妻及員工3人共計5人，依涉違反《動物用藥品管理法》及《食品安全衛生管理法》等罪嫌，全部請回。經發現陳姓負責人利用解禁空檔陸續出售毒雞蛋，再度傳訊陳男，並做出強制處分。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前外面流到消費市場的含有芬普尼毒雞蛋，都是衛福部於本月10日要求文雅雞蛋全面下架前，文雅畜牧場所出售的雞蛋，目前彰縣內市面已完全沒有普芬妮雞蛋，而台中、新北的普芬妮雞蛋也是10日以前所買，由當地衛生單位擴大查驗得知。

文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標後，5日即被通知需進行移動管制，禁止出貨，8日短暫解禁後，文雅畜牧場繼續出貨，不過衛福部於10日要求市場上有文雅雞蛋者，全面下架。但台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃約4萬顆雞蛋到蛋行，且經檢驗雞蛋仍含有芬普尼，這些蛋也流向台中的35家早餐店、小吃店、旅宿業者。

接著，昨天新北市衛生局證實，1萬顆蛋流入新北，已追回並銷毀5,400顆，仍有4,600顆去向不明。衛生局公布問題蛋流向，文雅畜牧場50籃雞蛋賣到新莊2家蛋行，分別是六吉行及一名陳姓業者，這兩家業者已把蛋販售給早餐店、雜糧行及一般消費者，為維護消費者權益，已要求蛋行提供退換貨服務。

彰化地檢署昨晚再次傳訊文雅畜牧場陳姓負責人，釐清芬普尼汙染源及出貨事宜，晚間複訊後依違反食安法40萬元交保。

