彰化毒雞蛋複檢「芬普尼仍超標」 縣府重罰12萬移送檢調
彰化縣埤頭鄉「文雅畜牧場」雞蛋複檢結果出爐，芬普尼含量仍然超標。彰化縣政府11日晚間接獲檢驗報告後，立即啟動緊急應變機制，對該場實施全面移動管制，封存所有禽蛋，並加重開罰12萬元，同時持續追查污染源，以確保民眾食品安全。
這起事件源於文雅畜牧場先前被檢出雞蛋含有芬普尼陽性反應，由於污染源無法確定，食藥署於11月10日明確指示，在疑慮未消除前，必須全面停止該場雞蛋出貨，並要求每日檢驗。為此，該場已預防性下架15萬顆雞蛋並停止出貨。
為調查污染源，動防所與農業處畜產科於10日再次前往採集場內雞蛋共9件45顆、雞隻飲水2瓶、飼料2件、土壤檢體1件及羽毛檢體1件送中央畜產會檢驗。11月11日再次採集雞隻內臟、肌肉、脂肪及蛋品樣品送檢。10日所送檢體結果於11日晚間出爐，顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。
縣府接獲報告後立即採取四大緊急措施：首先，對該蛋雞場持續執行移動管制，正式開立禁止移動管制通知書，嚴禁任何蛋品和雞隻運出場外，每天派員清點雞蛋數量並全數封存；其次，由於該場持續出現芬普尼污染，動防所將依違反《動物用藥品管理法》加重裁處12萬元罰鍰；第三，在管制期間，動防所將持續採樣檢測雞隻與蛋品，直到檢驗結果確認安全無虞，並獲中央同意後才解除管制；最後，縣府將持續與中央衛生及農業單位密切聯繫，遵循各項指引，落實後續監管工作。
彰化縣政府再次鄭重提醒所有業者，芬普尼是絕對禁止使用於蛋雞的藥品，一旦查獲違規，將依照《動物用藥品管理法》第40條之1第1項規定，處以新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。縣府呼籲業者務必遵守動物用藥規範，不要使用來路不明的動物用藥，共同維護禽蛋品質與國人食用安全。
延伸閱讀
日本政府預計調漲「赴日簽證手續費」 近50年來首次
聯邦政府有望開門...道瓊大漲慶賀 川普：重大勝利
捷運工安意外！吊掛鐵管鬆脫「BMW大7被砸」 至少罰6萬
其他人也在看
76歲資深男星許紹雄癌逝！17日下午公祭「開放悼念」 告別式細節曝
香港資深綠葉「Benz哥」許紹雄，上月28日凌晨因癌症引發多重器官衰竭辭世，享壽76歲。家屬昨（11日）於限動發消息通知大家，在許紹雄設靈當日下午會設有公眾拜祭時間，讓大家一同懷念他，出殯當日則只限親屬及好友到場。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
裝潢公司老闆外遇讓渡公司 老婆派狗仔跟監又抓到帶小三開房
黃姓裝潢公司老闆外遇被老婆抓到，他簽下500萬元本票並同意把公司經營權讓渡給老婆，但簽完協議不到一個月，老婆派徵信社人員跟監，又抓到黃男帶小三鍾女二度開房，老婆提告求償100萬，法官判賠20萬元，黃、鍾付完賠償金後，黃認為之前簽過的本票不算數，提告要求撤銷，但法官不認同，判黃男仍須履行本票債權。自由時報 ・ 6 小時前
失戀少女崩潰喊：不要！慘遭強拖公園廁所硬上…體內留DNA噁男死不認罪
桃園林姓男子2年前載少女小花（化名）去找前男友，趁女方心情不加在公園喝酒時，兩度把人強拖到無障礙廁所內，不顧對方反抗、多次喊「不要」仍強制性交得逞；事後林男挨告，矢口否認犯行，就連在女方體內驗出DNA也不認罪，法院審理後，將他依強制性交罪，處3年6個月有期徒刑，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
文雅畜牧場複驗再檢出禁藥芬普尼 彰化縣府急封場、祭12萬元重罰
彰化縣埤頭鄉「文雅畜牧場」近日因雞蛋檢出禁用農藥芬普尼（Fipronil）引發食安疑慮，縣府原預防性下架15萬顆雞蛋並停止出貨。為釐清污染源進行的複驗結果於11日晚間出爐，再度在雞蛋及羽毛樣本中檢出芬普尼及其代謝物，縣府隨即啟動緊急應變機制，全面封場管制並加重開罰12萬元。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
年度爆笑韓影《放飛旅行團》車銀優變宅男DJ 與姜河那、金英光組「最帥死黨團」 11/14全台上映
車銀優首度大銀幕主演，入伍前送給粉絲的珍貴告別作，不容錯過！放言 Fount Media ・ 23 小時前
早餐常吃！研究揭「1類食物」藏致癌物 跟菸一樣毒
許多人早餐喜歡吃培根、火腿，但加工肉品恐越吃越傷身。食安專家韋恩表示，英國科學家近期呼籲，應在培根與火腿的包裝上，貼有類似香菸的健康警告標籤，因為當中的亞硝酸鹽化學物質具有致癌風險，危險等級與菸草、石棉相同，不可不慎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
15萬顆毒雞蛋流市場婆媽憂 他授「必學1招」查散裝蛋履歷
生活中心／饒婉馨報導衛福部食品藥物管理署於11月9日在官網公告，市售雞蛋檢出農藥殘留，目前已緊急下架回收停售。消息曝光後，許多民眾表示，傳統市場的散裝雞蛋，是否無法辨別。然而，資深菜販廖炯程發文分享一個冷知識，能秒查雞蛋的生產履歷。民視 ・ 23 小時前
獨家》飼料0檢出破解謠言！ 美國2009年玉米種植早已禁用芬普尼
彰化文雅畜牧場生產的4批次的雞蛋檢出殺蟲劑「芬普尼」殘留量超標，有外界謠傳指可能是飼料原料採用美國生產的玉米等所致，不過查詢美國當地法規，美國早在2009年11月15日就禁止芬普尼用在玉米農田，也不可用在種子處理或土壤，水產養殖與畜牧場環境都禁用。自由時報 ・ 1 天前
3萬顆散蛋恐全下肚 民眾籲建立即時預警
15萬顆「芬普尼」問題蛋流入市面，各縣市政府連日急追12萬顆盒裝蛋、3萬顆散蛋流向，連鎖超市、蛋行均受害。許多地方有民眾退貨，也有攤商貼出來源聲明書自保，民眾質疑毒蛋早已流向小吃或餐廳店家，近期不敢吃雞蛋料理，呼籲政府建立即時預警機制，不再讓民眾「吃了才知道出事」。中時新聞網 ・ 1 天前
驚見芬普尼雞蛋！如何辨識、安心吃蛋？雞蛋有「這3碼」先別吃
國內再爆「芬普尼雞蛋」事件。彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼（Fipronil）代謝物，引發民眾恐慌。到底市面上的雞蛋是否能安心吃？要怎麼辨識哪些是有問題的芬普尼蛋？ 11月4日，彰化縣衛生局在例行抽驗中，於市售國產雞蛋中，驗出芬普尼代謝物0.03ppm（殘留容許量標準0.01ppm），問題蛋源自彰化「文雅畜牧場」。為防堵流通，食藥署啟動食安應變機制，連同衛福部、農業部與環境部，通知台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義等縣市，預防性下架約15萬顆雞蛋，並要求所有通路提供退貨與回收服務。 受波及的15萬顆雞蛋中，約12萬顆為洗選蛋，已流入如全聯等大型通路，目前全數下架，並移交銷毀；另有約3萬顆散裝蛋可能仍在市面流通，由各縣市衛生單位持續追查。 「這是自2018年起執行禽畜水產品藥物殘留監測以來，抽驗共4,232件市售雞蛋中，首次驗出芬普尼，」食藥署署長姜至剛表示，文雅畜牧場已列入高風險管控名單，所有批次的蛋品都須「逐批檢驗、確認合格後才能放行」，持續到風險完全排除為止。 農業部表示，芬普尼從未許可用於經濟動物的動物用藥品。目前國內雞蛋每日供應量約2,500萬顆，而該牧場生產的雞蛋，每日約康健雜誌 ・ 1 天前
15萬顆毒雞蛋追不回 食藥署最新進度「四天僅回收3萬顆」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 15萬顆彰化芬普尼「毒雞蛋」流向9縣市，究竟有多少已經被不知情消息者吃下肚了？食藥署今（12）日公布最新進度數字，從公開發布回收消息以來，「四天僅回收二、三萬顆」，食藥署副署長蔡淑貞表示，縣市仍持續執行回收，不過，雞蛋保鮮期短，每個人處理方式不一，有消費者甚至可能已經直接丟棄，要每顆都回來實務上有難度。食藥署重申，來...匯流新聞網 ・ 3 小時前
中國對台打組合拳 陸學者：軟硬政策會互相抵銷
（中央社記者張淑伶上海12日電）中國涉台部門近來動作頻仍，設立台灣光復紀念日，又揚言跨國追捕立委沈伯洋。有中國學者表示，當前大陸方面強調要積極作為，但對台政策的「組合拳」未必都能合力，也難免會有引起台灣民眾反感的副作用。中央社 ・ 2 小時前
文雅牧場驗出芬普尼 農業部：移檢調、應重罰
（中央社記者汪淑芬台北12日電）市售雞蛋日前驗出芬普尼殘留超標，經查來自彰化縣文雅牧場。農業部今天表示，牧場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，全案將移檢調單位深入偵辦，建議彰化縣政府加重裁罰。中央社 ・ 7 小時前
心臟衰退有救了！橘子皮藏「救心」成分 1吃法重啟長壽基因
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，很多癌症康復者在打完化療針、戰勝癌細胞後，卻默默迎來一場「心臟衰退的第二人生」。罪魁禍首之一，就是被暱稱為「小紅莓」的化療藥多柔比星（Doxorub健康2.0 ・ 1 天前
癌症轉移砸百萬做質子治療？ 醫：9成病人不需要
質子治療雖是癌症治療的重要武器，但腫瘤科醫師廖繼鼎指出，約有9成癌症患者其實不需要這種治療方式。他解釋，質子治療主要用於精準控制局部腫瘤，如腦瘤、眼部腫瘤或兒童癌症，若癌細胞已轉移至全身，質子治療的效果將大打折扣。中天新聞網 ・ 1 天前
毒蛋風暴延燒！新光黃昏市場買氣卻未受影響 因攤販靠「聲明書」自保
彰化一間畜牧場生產的4批雞蛋經過檢驗發現農藥殘留芬普尼超標，數值高達0.03PPM，遠超過法定標準0.01PPM。問題雞蛋流向台中市、台南市、高雄市等9縣市通路販售。「可以提供雞蛋來源聲明書」，新光黃昏市場雞蛋攤販表示，今（10）日買氣未受9日晚間傳出彰化問題雞蛋影響，熟客...CTWANT ・ 1 天前
歐美超夯「三詞法則」穿搭法！造型師教「3步驟」找到獨特穿搭風格
如何找到穿衣風格？造型師兼衣櫥顧問艾莉森．柏恩斯坦（Allison Bornstein於《理想時尚聖經》一書中，提出了原創的「三詞法則」穿搭哲學以及「AB衣櫥」系統化流程，指導讀者整理衣櫃、理清個人價值觀，從而消除穿搭焦慮，重拾理想生活的節奏。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 7 小時前
蔡英文參訪歐積電 (圖)
歐積電總裁克伊區（右2）向前總統蔡英文（左2）介紹仍是大型建築工地的廠區。她參觀完後表示，對台積電歐洲廠就像台灣對台積電一樣，一直充滿信心。中央社 ・ 8 小時前
肺癌奪命連21年居冠！每天1顆標靶藥5千元「吃一生」…楊泮池示警：早期無症狀，LDCT篩檢是唯一解方
據最新癌症登記統計，肺癌已超越大腸癌與肝癌，成為台灣10大癌症之首，也是國人癌症死亡率最高的疾病。中研院院士、台灣肺癌權威楊泮池教授指出，肺癌已連續21年居癌症死因首位，不論男女都受威脅。他更強調，台灣肺癌的嚴重性不僅來自發生率高，更因多數病人確診時已為晚期，使治療困難、代價沉重。幸福熟齡 ・ 1 天前
中國稱蕭美琴、蔡英文竄訪刷存在感 外交部怒斥：粗鄙！
副總統蕭美琴、前總統蔡英文接連代表台灣到國際發聲，展現民主力量，不過中國外交部發言人林劍10日在例行記者會上竟稱，兩人此舉是「竄訪」、刷存在感、自我炒作。對此，我外交部今（12）日嚴正駁斥相關不實言論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前