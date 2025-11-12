彰化毒雞蛋複檢「芬普尼仍超標」 縣府重罰12萬移送檢調

彰化縣埤頭鄉「文雅畜牧場」雞蛋複檢結果出爐，芬普尼含量仍然超標。彰化縣政府11日晚間接獲檢驗報告後，立即啟動緊急應變機制，對該場實施全面移動管制，封存所有禽蛋，並加重開罰12萬元，同時持續追查污染源，以確保民眾食品安全。

彰化文雅畜牧場昨天再驗出雞蛋含有芬普尼。（圖／彰化縣政府提供）

這起事件源於文雅畜牧場先前被檢出雞蛋含有芬普尼陽性反應，由於污染源無法確定，食藥署於11月10日明確指示，在疑慮未消除前，必須全面停止該場雞蛋出貨，並要求每日檢驗。為此，該場已預防性下架15萬顆雞蛋並停止出貨。

廣告 廣告

為調查污染源，動防所與農業處畜產科於10日再次前往採集場內雞蛋共9件45顆、雞隻飲水2瓶、飼料2件、土壤檢體1件及羽毛檢體1件送中央畜產會檢驗。11月11日再次採集雞隻內臟、肌肉、脂肪及蛋品樣品送檢。10日所送檢體結果於11日晚間出爐，顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。

文雅畜牧場先前被檢出雞蛋含有芬普尼陽性反應，由於污染源無法確定，食藥署於11月10日明確指示，在疑慮未消除前，必須全面停止該場雞蛋出貨，並要求每日檢驗。 （圖／彰化縣政府提供）

縣府接獲報告後立即採取四大緊急措施：首先，對該蛋雞場持續執行移動管制，正式開立禁止移動管制通知書，嚴禁任何蛋品和雞隻運出場外，每天派員清點雞蛋數量並全數封存；其次，由於該場持續出現芬普尼污染，動防所將依違反《動物用藥品管理法》加重裁處12萬元罰鍰；第三，在管制期間，動防所將持續採樣檢測雞隻與蛋品，直到檢驗結果確認安全無虞，並獲中央同意後才解除管制；最後，縣府將持續與中央衛生及農業單位密切聯繫，遵循各項指引，落實後續監管工作。

彰化縣政府再次鄭重提醒所有業者，芬普尼是絕對禁止使用於蛋雞的藥品，一旦查獲違規，將依照《動物用藥品管理法》第40條之1第1項規定，處以新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。縣府呼籲業者務必遵守動物用藥規範，不要使用來路不明的動物用藥，共同維護禽蛋品質與國人食用安全。

延伸閱讀

日本政府預計調漲「赴日簽證手續費」 近50年來首次

聯邦政府有望開門...道瓊大漲慶賀 川普：重大勝利

捷運工安意外！吊掛鐵管鬆脫「BMW大7被砸」 至少罰6萬