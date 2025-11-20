彰化毒駕男撞死人肇逃還涉嫌換車逃亡 檢聲押禁見

彰化縣員林警分局19日循線在員林市山腳路逮捕涉嫌毒駕肇逃的陳男，並在車內搜出安非他命、依托咪酯等毒品。（圖／民眾提供）

彰化45歲陳姓男子18日駕車行經員林市新義街、員鹿路口時，撞上前方停等紅燈機車，釀1死兩傷，陳男肇事逃逸26小時後，被警方於19日下午逮捕到案，警方並在車內搜出安非他命、依托咪酯等毒品，陳男疑毒駕釀禍，彰化地檢署複訊後，認為陳男涉犯「殺人、毒駕、肇事逃逸等」罪嫌重大，且有勾串證人或滅證之虞，向法院聲押禁見。

陳男18日駕駛向朋友借來的白色轎車，在下午1時許行經員林市新義街與員鹿路口時，追撞上前方停等紅燈的3輛機車，造成64歲高姓女騎士傷重不治，陳男事後駕車加速逃離現場，陳男逃亡26小時後，19日下午3時10分許，被員林警分局於員林市山腳路緝獲。

當時陳男已換乘友人所開另一灰色轎車，車內有陳男等3人，警方也在車內發現有安非他命、依托咪酯等毒品，3人也疑似都有吸毒，警方採集3人血液、尿液等送檢，並將陳男被依殺人、傷害、公共危險、及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送辦。

經彰化地檢署檢察官今日複訊後，彰檢表示，檢察官認為陳男涉犯「殺人、毒駕、肇事逃逸等」罪嫌重大，且有勾串證人或滅證之虞，有羈押原因及必要，已向法院聲請羈押，並禁止接見通信。

