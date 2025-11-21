彰化毒駕男輾斃女志工肇逃26小時「冷血開毒趴」 法院裁定羈押禁見

記者潘靚緯／彰化報導

陳男毒駕輾斃64歲女志工後，又跟2名毒友借車繼續開毒趴，逃亡26小時後落網。（圖／翻攝畫面）

彰化一名45歲陳姓男子18日毒駕上路，行經員林市新義街、員鹿路口時，高速衝撞在路口等紅燈的3輛機車，造成64歲高姓婦人當場遭車輪輾壓死亡，其他3人受傷。陳男肇事後竟開車肇逃，再棄車製造斷點，繼續在車上與友人開毒趴一邊逃亡，逃逸26小時後被警方逮捕到案，移送彰化地檢署偵辦，檢方向法院聲押陳男，彰化地院昨(20)日晚間裁定准予羈押禁見。

陳男肇事輾斃女志工後，棄車逃亡再繼續毒駕，檢察官聲請羈押，法院20日晚間裁定收押禁見。（圖／翻攝畫面）

這起車禍發生在18日下午1時許，一名在員林地藏庵當志工20年的高姓婦人騎車上班途中，在新義街、員鹿路口停等紅燈，遭45歲陳男駕駛轎車從後方追撞，高婦倒地後慘遭車輪兩度輾壓，傷重不治，陳男肇事後卻加速逃離現場。

廣告 廣告

警方調閱監視器追查，發現陳男向朋友借車，毒駕肇事後將轎車棄置在社頭鄉一處山間小路，企圖製造斷點，隨後陳男找2名毒友接應，先向王男借車，又找陳男一起助興，3人在車上開毒趴。在友人陪同下，陳男開車逃亡26小時，最終還是被警方鎖定行蹤，於員林市山腳路一段遭圍捕落網。警方當場逮捕3人，並在車內搜出海洛因、喪屍煙彈、大麻、K他命與安非他命等毒品。

陳男在逃亡期間，毫不在乎一條寶貴生命消逝，選擇狡詐棄車逃跑，再與友人會合吸毒作樂，冷血態度令人髮指。

全案移送彰化地檢署複訊後，檢方認定陳男涉犯殺人、毒駕、肇事逃逸等多項重罪，且有勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押並禁止接見通信，彰化地院於20日晚間裁准羈押禁見。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

BMW休旅車疑競速「逆向超車」 失控撞3車衝超商 路人無辜被撞飛影像曝

遊日吃成藥治流感！65歲男突尿不出來膀胱險破裂 醫警告：好發1族群

海水太熱又鹹「恐怖異象」！害廣島牡蠣9成滅絕式死亡 空前慘況曝

赴福壽山農場賞花摔落邊坡骨折！年薪千萬保險總監怒求償 獲國賠362萬

