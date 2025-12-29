彰化毛孩這收費凍漲 明年首場時間、地點曝

〔記者張聰秋／彰化報導〕毛孩爸媽看過來！彰化縣今年狂犬病預防注射及寵物登記巡迴活動共計72場次已全部結束，共為5242隻犬貓完成疫苗注射，許多人直呼方便又省錢。好消息是，明(2026)年第一波場次已經排定，不只時間、地點搶先公布，施打費用也維持不變，就是要讓毛孩爸媽省下荷包，守護寵物健康。

彰化縣動物防疫所指出，明年首場活動將於1月17日登場，當天分上午場次與下午場次共辦理兩個場次。上午9點到11點在鹿港鎮南勢社區發展協會舉行；下午1點30分到3點30分，則結合「彰化浪漫相遇」活動，在彰化市彰草路123巷農田會場設點，方便北彰化地區民眾就近帶毛孩施打。

在物價齊漲的壓力下，動防所強調，明年疫苗費用維持不變，本縣飼主現場報到，施打狂犬病疫苗每劑仍維持140元，若需辦理晶片植入與寵物登記，已絕育犬貓收費100元、未絕育200元。相較於私立動物醫院或診所，巡迴活動價格親民許多，同時一次搞定接種疫苗與晶片登記，省時方便。

動防所再次提醒，狂犬病是致死率極高的人畜共通傳染病，出生滿3個月的犬隻及「非室內飼養」的貓咪，每年都必須定期接種一次疫苗。根據《動物傳染病防治條例》，若飼主未依規定施打，可處3萬至15萬元罰鍰；未植入晶片辦理登記者，也面臨3000元到1萬5000元罰鍰，呼籲飼主把握明年首場機會，及早完成疫苗注射。

