中部中心/王俞斐、林進龍、李文華 彰化報導

彰化市南郭路1棟2樓透天厝民宅，31日上午突然發生火警，消防獲報前往搶救，不過其中一名消防員，不慎從樓梯摔落，導致右手脫臼，幸好送醫沒有生命危險，不過，火勢撲滅後，卻在二樓尋獲一具女性焦屍，身分是74歲獨居女屋主。





彰化民宅大火! 消防員搶救摔傷右手脫臼 7旬女屋主罹難









民宅內，火勢不斷延燒，橘紅火光竄出，伴隨燃燒聲響，火勢一發不可收拾。黑煙不斷竄出，現場濃煙密布，消防人員獲報到場，架梯佈水線灌救。另一頭，消防人員入內搜索，不過其中一名隊員，踩空摔傷，右手脫臼，只見他表情痛苦，扶著受傷的地方，被抬上擔架，送往醫院救治。

消防花了一個半小時控制火勢在二樓尋獲一具女性焦屍 身分是74歲的林姓屋主









這起火警，發生在31日上午，彰化市南郭路，這棟2樓透天厝民宅，消防花了一個半小時控制火勢，在二樓尋獲一具女性焦屍，身分是74歲的林姓屋主，里長透露，屋主平常獨居、身體硬朗，但很少與鄰居互動。





民宅惡火釀成1死悲劇消防員也在救災過程中掛彩 起火原因有待進一步釐清













民宅惡火，釀成1死悲劇，消防員也在救災過程中掛彩，只是火警意外怎麼發生，有待進一步調查釐清。









