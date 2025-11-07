彰化民權市場從危樓到榮耀 榮獲選全國三星級優良市場殊榮

▲民權市權獲選三星級優良市場張貼紅榜慶賀。（圖／彰化市公所提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】曾經被列為危樓工程的彰化市民權公有市場，3年多前斥資6千多萬元完成補強工程，當年即榮獲經濟部工程查核評為甲等，最近再傳捷報，榮獲經濟部商業發展署114年度「全國優良市集評核」三星級市集殊榮！不僅象徵市場整體環境、管理制度與服務品質深受肯定，更是彰化縣唯一獲獎的公有市場，為彰化市傳統市場舊有形象轉變，如今蛻變為兼具「便利、乾淨又好買」的生活好去處。

▲民權市場3年前裝設了加強民權多市場防震功能的阻尼器工程確實發揮功效。（圖／彰化市公所提供）

民權市場大樓興建於民國76年，20多年前921大地震之後，市場結構出現問題；隨後，彰化縣政府於民國100年委託台灣省土木技師公會，針對民權市場進行建築物耐震能力詳細評估，結果認定不符合現行「建築物耐震設計規範」，必須進行耐震補強工程，提高建築物整體耐震能力，確保大地震時建築物不至崩塌，以維護公共安全。

▲為解決九二一大地震後結構安全疑慮民權市場3年多前完成補強工程。（圖／彰化市公所提供）

彰化市公所為維公共安全及市場營運，申請耐震能力補強計畫，獲經濟部補助2695萬餘元，另公所編列自備款3628萬元，共斥資6323萬元辦理補強工程，並自110年9月30日動工。1樓部分，於同年12月22日完成，共補強43根的柱子及機電設備，讓攤商順利返回市場營運。

另2至4樓共施設76處阻尼器的工程，原訂111年3月中完成，提早於同年2月11日完成，市場整體補強工程全數完竣，當年即榮獲經濟部工程查核評為甲等；更難能可貴的是，補強工程完成後，113年4月發生花蓮大地震及上百次的餘震，民權市場都安然無恙，讓市場商家與市民額手稱慶。

彰化市長林世賢表示，彰化市公所與民權市場自治會在民權市場近年積極推動市場改造，在經濟部補助經費下不僅辦理市場耐震補強，改善無障礙空間、公用廁所環境提升、垃圾不落地、攤商改造等政策改善，不僅提升市場安全、環境改善與市場美化，更透過多元行銷活動讓市場生意活絡讓更多人願意走進市場。

林世賢市長強調，彰化市有4個公有市場（民生、民權、南門及華陽），各有特色，市場不僅食材新鮮、價格經濟實惠，且不乏具人氣美食高知度的優良攤商，更充滿人情味，未來彰化市公所與市場自治會將繼續合作將傳統買菜揚轉型為市民生活的好鄰居、觀光客體驗在地風味的新亮點。