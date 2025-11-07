彰化民權市場華麗轉身 耗資6千萬補強 獲全國三星級優良市集殊榮

為解決九二一大地震後結構安全疑慮民權市場3年多前完成補強工程。圖／彰化市公所提供





曾被列為「危樓」的彰化市民權公有市場，歷經三年多、總經費6,323萬元的耐震補強與環境改善工程後，成功轉型蛻變！市場不僅於完工當年獲得經濟部工程查核評為「甲等」，近期更再傳捷報，榮獲經濟部商業發展署114年度「全國優良市集評核」三星級市集殊榮，成為全縣唯一獲獎公有市場，象徵市場環境、管理制度與服務品質全面升級，展現傳統市場新風貌。

民權市場3年前裝設了加強民權多市場防震功能的阻尼器工程確實發揮功效。圖／彰化市公所提供

民權市場大樓興建於民國76年，921地震後結構受損，經耐震評估被認定不符規範。彰化市公所為維護公共安全，向經濟部申請補助2,695萬元，加上自籌3,628萬元，展開耐震補強工程。工程自110年9月開工，1樓柱體補強43根、更新機電設施，攤商於同年底順利回復營運；2至4樓再設置76處阻尼器提前完工，工程品質受經濟部肯定。更在113年花蓮強震中「零損傷」，安全性獲得驗證。

市長林世賢表示，民權市場近年不僅完成耐震補強，更持續推動無障礙空間、公廁環境、垃圾不落地及攤商形象改造等措施，打造「乾淨、便利又好買」的友善市場，同時結合行銷活動吸引年輕族群走進傳統市場。林市長強調，彰化市四大公有市場各具特色，未來將持續與自治會合作，讓傳統市場成為市民生活的好鄰居，也是觀光客體驗在地風味的新亮點。

民權市權獲選三星級優良市場張貼紅榜慶賀。圖／彰化市公所提供

