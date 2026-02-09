彰化水源地蓋掩埋場 公聽會爆衝突

彰化縣政府9日在大村鄉農特產業推廣中心召開「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會，逾百名反對民眾到場拉白布條抗議，怒喊「拒絕毒害」。（孫英哲攝）

彰化縣政府9日在大村鄉農特產業推廣中心召開「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會，逾百名反對民眾到場拉白布條抗議，怒喊「拒絕毒害」、「會議無效」，縣議員楊子賢等人數度跳上會議桌，現場氣氛火爆，反對民眾直到環保局長江培根收下意見書才散場。

「堅決反對設置黑心掩埋場！」雙倫工程公司計畫在大村鄉新埤仔頭段設立雙倫一般事業廢棄物處理場，彰縣府環保局昨下午舉辦場勘及公聽會，逾百名村民拉白布條大聲吶喊抗議，表達誓死反對立場。

公聽會場氣氛火爆，抗議民眾不斷敲桌並大聲吶喊「會議無效」，巨大聲響幾乎掀翻天花板，縣議員楊子賢等人更數度跳上會議桌表達立場，因員林警分局調派大批警力在場戒護，衝突並未擴大。

抗議民眾不滿公聽會竟選在大村鄉過溝村，非開發場址所在的平和村，且公聽會空間不足，怒批開發單位沒有任何跟在地溝通的誠意，只是要過水完成程序，當場強烈要求雙倫掩埋場應立即撤案，因為要蓋廢棄物場的地點是水源地，且掩埋場位於彰化斷層附近，若開發將提升災害風險。

江培根指出，「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會將廣納民意，為確保公眾參與完整性，將持續受理收集書面意見到2月23日，民眾除在公聽會現場發言外，也可郵寄或提交書面建議至環保局。

江培根強調，環保局會嚴格把關，要求開發單位必須將公聽會現場發言及徵詢期間收到的所有意見「逐條羅列」，並針對每一項意見給予專業、具體的書面回應與說明，環保局絕無預設立場，會依程序審核。