彰化永靖總動員迎大甲媽 設環保香客中心 順遊賞花季享半價

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2026年大甲媽祖9天8夜的遶境進香將於17日晚間22時05分正式起駕。作為遶境重要節點的彰化縣永靖鄉已全面動員，準備迎接這場一年一度的宗教盛事。

今年永靖鄉串聯在地7座廟宇與居民設置點心站熱情款待，更呼應年度主題「善」，跨界設立環保香客服務中心提供低碳食宿休憩。此外，在地知名景點成美文化園也推出香客半價優惠，邀請信眾感受最純樸濃厚的人情味。

鄉長發放壓轎金祈福 七大廟宇設齋飯接駕

永靖鄉百年信仰據點永安宮建廟逾兩百年。為恭迎大甲媽祖聖駕並感謝在地志工的付出，永靖鄉長魏碩衛表示，鄉公所將於媽祖回鑾期間，在公所前發放象徵平安祝福的「壓轎金」與信眾結緣（實際發放時間依遶境進程而定）。

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遶境隊伍進入永靖鄉後，將依序行經甘澍宮、慶福宮、永安宮、永福宮、壽錫堂、輔天宮與天聖宮共七座廟宇。屆時沿途將有在地居民與店家自發性設立的點心站與齋飯區，展現全鄉總動員的款待誠意。

香客服務站提供各式補給品、素膳麵。（圖／頂新和德文教基金會提供）

落實「善」與低碳行動 打造環保香客中心

今年大甲媽祖遶境主軸定調為「善」，永靖鄉也將此結緣精神延伸至環境保護。由頂新和德文教基金會、永北社區發展協會、成美文化園及永靖鄉共好協會共同發起，於頂新大樓及永靖慈濟環保站設立「環保香客服務中心」。

該中心不僅提供福慧床、素食供餐、淋浴空間及充電休憩服務，更大力提倡垃圾減量，鼓勵香客減少使用一次性用品。此外，信眾若加入頂新和德文教基金會LINE官方帳號，即時掌握服務資訊，還有機會獲得與永靖甘澍宮聯名的限量「Q版媽祖摺疊扇」。參加辦法和香客服務內容查詢網址：https://reurl.cc/8ejQOX

迎媽祖順道賞花季 成美文化園祭出香客半價

在感受宗教熱忱之餘，永靖鄉在地觀光景點也熱情響應這場盛典。成美文化園宣布，自4月17日起至4月30日期間，民眾只要配戴任一宮廟帽子或手持遶境令旗入園，即可享有150元的半價門票優惠（此優惠不含消費抵用券）。

目前園區內的許願藤與花旗木正值盛開期，園方歡迎全台香客在跟隨媽祖腳步的同時，也能順道入園欣賞絕美花海，體驗永靖鄉的觀光魅力。