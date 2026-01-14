彰化永靖鄉農會綠色照顧班歡喜開課充實長輩安老生活

彰化永靖鄉農會「綠色照顧班」歡喜開課！開辦多元課程，充實長輩安老生活。（圖：李河錫攝）

彰化永靖鄉農會為因應農村高齡化的趨勢，配合縣府農業處推動「綠色照顧」計畫，持續秉持「多元學習課程、健康供餐服務、關懷高齡者服務」等3大核心主題，結合農村在地資源與人文特色，擴大開辦2個「綠色照顧」課程班，協助長輩們規律生活、提昇自我價值。

位在南彰化「苗木故鄉」的永靖鄉農會，推動「綠色照顧」計畫已經邁入第6年，從最初1、20人，在學員們對課程展現高度興趣，不僅大幅增加參與率，還會廣邀街坊鄰居、親朋好友一同前來學習，今年度已擴增到50名學員，必須開設2個班別才能夠容納，參與學員平均年齡約74歲。

永靖鄉農會秘書林瑞敏表示，今年度「綠色照顧」課程從14日開訓後，將展開為期40週學習旅程；新年度課程將進一步整合農事體驗、組合園藝創作及健康律動等豐富的課程與動態活動，希望讓長輩們在農忙之餘，每週一天都能夠前來參與多元學習與人際互動，以促進身心健康、提昇安老的生活品質。

鼓勵長輩找回生命價值！彰化永靖鄉農會開辦「綠色照顧班」，廣開多元課程，促進長輩健康、豐富安老生活。（圖：李河錫攝）

林瑞敏秘書也強調，每年都有所創新且多元的「綠色照顧」課程，都會善用在地農村的地景與特色農產業，致力於營造多元、豐富又友善的學習空間，搭配多元活潑的課程設計，結合營養均衡的供餐服務，讓長輩都能在地過一個充實的退休與老年生活。（李河錫報導）