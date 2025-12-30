彰化沒有百貨也能買爆！成衣廠拍祭1元搶購、千元外套下殺1折

彰化知名成衣業者連續第20年舉辦歲末廠拍活動，開幕當天將祭出「1元限量搶購」活動，至少400件神秘商品。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕歲末年終又到廠拍旺季，彰化沒有百貨公司卻有不少品牌代工廠，位於埤頭鄉、代理並生產國際品牌Crocodile的勁越股份有限公司，今年連續第20年在廠區舉辦歲末廠拍活動，自12月31日起至明年1月4日。業者更宣布，開幕當天將祭出「1元限量搶購」活動，至少400件超殺商品，吸引民眾前來淘寶。

面對網路購物競爭，彰化成衣廠反向操作，透過實體廠拍提供寬敞空間與數十萬件商品，讓消費者能現場試穿、盡情挑選。現場再以「1折專區」、「百元有找」價格出清，讓不少原價上千元的服飾，以超低價入手。

廣告 廣告

勁越公司開發設計部經理鍾文玲表示，今年適逢20週年，特別在31日上午9點20分推出「1元商品大搶購」，準備400件價值上千元的外套、針織衫等商品，每人限購2件，回饋鄉親長期支持。

鍾文玲分享民眾購衣習慣，她指出，今年最受歡迎的品項以衝鋒衣、羽絨外套為主，主因疫情後國人出國旅遊增溫，前往日本、歐洲等寒冷地區人數增加，具防風、防水、保暖功能的機能型外套需求大增，同時，居家超慢跑興起，透氣運動衫需求增加，此外，具蓄熱功能的「石墨烯」材質服飾也受到青睞。這些熱門商品在廠拍中都能找到，甚至下殺1折。

鍾文玲說，這次廠拍準備數十萬件商品，開放百坪以上工廠空間供民眾盡情選購，現場還結合韓國美食展，增添逛街樂趣；民眾只要加入官方LINE@或拍照打卡，還能獲得可愛鱷魚造型吊飾，讓歲末採購多了幾分趣味與人情味。

業者指出，受歡迎的品項有衝鋒衣、羽絨外套等，這些商品在廠拍中都能找到，甚至下殺1折。(記者陳冠備攝)

現場還結合韓國美食展，增添逛街樂趣。(記者陳冠備攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

曹西平走了…晚年家庭生活曝光 「沒血緣卻如家人」成生前重要依靠

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

