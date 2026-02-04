「彰化沒道理不能守下來！」黃國昌曝曾向鄭麗文表達關切：盼風波早日落幕

國民黨彰化縣長提名爆出姊弟之爭，引發各界側目。民眾黨主席黃國昌今（4）日說，2026年的選舉對民眾黨相當重要，民眾黨百分之百尊重國民黨的民主程序，但既然合作最重要的就是要贏，目前狀況確實有些擔心，他也曾當面跟國民黨主席鄭麗文表達關切，彰化縣沒道理不能守下來，希望相關的風波能夠早日落幕，讓在野提出最強人選。

黃國昌昨日接受媒體專訪時也說，有時候看不懂國民黨到底想不想贏，很擔心宜蘭縣、新竹縣、彰化縣會輸，本來就已經不好選了，現在是想盡辦法確保不會贏嗎？

廣告 廣告

民眾黨今日舉辦春節揮毫記者會，黃國昌寫下「一馬平川」，被聯想是叫板傳出月底可能請辭參選新北市長的台北市副市長李四川。對此，黃國昌說，新年喜氣，寫春聯不要有太多政治聯想，李四川是台北市長蔣萬安重要得力的助手，相信不管在什麼位置都會扮演好他的角色，有任何決定都會祝福。

黃國昌表示，跟國民黨之間彼此之間有關於縣市長提名作業的部分，先政策、價值、願景，這是最重要的事情，期待可以早日跟國民黨達成共同政見的共識，在這個基礎之上，接下來就可以進行正式政黨合作協議，共同提出對選民的許諾，民眾黨跟人民承諾的就會盡力做到。

更多風傳媒報導

