彰化沿海國際濕地延宕10年未劃定！ 環保團體批保育史最大恥辱

彰化沿海擁有全台生態最豐富、面積最廣大的「國際級濕地」，中央各部會研議10多年，卻一再延宕劃定為「國際級彰化海岸濕地」；彰化環保聯盟號召10多個保育團體，前往縣政府請願，籲請縣府持續要求中央公告劃定期程，不要讓「風光電力」產業，持續踐踏彰化海岸國寶級濕地！（李河錫報導）

2月2日是「國際濕地日」，也是我國公告實施「濕地法」屆滿10年的日子；彰化環保聯盟總幹事施月英表示，彰化海岸是各類候鳥過境棲息的重鎮，更擁有眾多魚蝦、甲殼、貝類和白海豚(媽祖魚)等生態最豐富、也是最特殊的海岸濕地；早在2009年，就被內政部營建署評選為全台第1名的「國際級彰化海岸濕地」。

不料，因涉及國光石化(八輕)等多項開發案而一再延宕，近幾年更成為「風光電力」產業覬覦的「肥豬肉」，正逐漸在殘害現有豐富的濕地生態與資源；因此，特別號召「自然保育與環境資訊基金會、台灣媽祖魚保育聯盟、台灣蠻野心足生態協會、 彰化縣野鳥學會及台灣護聖宮基金會」等10多個生態保育組織，前往彰化縣政府陳情、並遞交請願書，籲請彰化縣政府共同支持彰化海岸劃設「國際級重要濕地」，要求中央不要再互踢皮球，盡速成立專責的「國家濕地管理處」，期待彰化「國際級濕地」能帶動國際觀光產業，促進周邊農漁牧業也能升級發展；多位保育團體要求中央各部會不要再互踢皮球，而成為臺灣「保育史」上最大的恥辱！

縣府農業處長郭至善受理請願書時強調，縣府相當了解在地民眾對「彰化海岸濕地」發展方向的想法，日前也在芳苑鄉公所召開「彰化海岸濕地發展方向」座談會，邀請內政部國家公園署、農業部漁業署、財政部國有財產署及經濟部能源署等中央部會與在地民眾面對面對話，會中已達成劃設為「國家級」以上重要濕地的共識；縣府將持續本著保護「彰化海岸濕地」的態度，積極協助「保育團體」，把全案提送到內政部國家公園署，申請評定為「國際級重要濕地」，與在地民眾及環保團體共同爭取由中央成立專責的濕地管理處，透過濕地保育法來保護彰化濕地生態及農漁民的生計。