▲彰化洗選蛋檢出芬普尼超標，首次以溯源碼追蹤食安公布問題蛋。（圖／彰化縣衛生局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣衛生局配合食品藥物管理署「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」抽驗蛋品時，於彰化縣畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售之「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（有效日期114年11月27日，溯源標示 I47045-251023C）中，檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）0.03ppm，超過法規標準0.01ppm，屬農藥殘留不合格。衛生局在接獲通報後，已要求該批蛋品全面下架停售，並回收同批號及相關產品。

彰化縣衛生局指出，本案同時通知台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣市、桃園及新竹縣等9個縣市，進行預防性下架，以阻斷問題蛋品進入市面。農政單位亦同步啟動移動管制措施。

值得注意的是，此次為我國首次借助蛋品「溯源碼」制度公布問題批號。彰化縣近年配合中央推動溯源政策，從產地、洗選、包裝到販售均建立可追查紀錄，使消費者與下游業者能直接查詢蛋品來源與安全資訊。

彰化縣衛生局表示，透過溯源碼比對生產批號，有助精準鎖定問題流向，避免全面性無差別下架造成不必要浪費，也能讓民眾自行確認手中蛋品是否受影響。民眾若購買到同批次蛋品，可向販售通路退換；下游餐飲及食品業者亦應立即停止使用並配合回收。

農業處表示，本案非彰化優鮮廠商，呼籲消費者多多選購「彰化優鮮」的優良蛋品，品質有保證，需取得3章1Q(產銷履歷認證、有機農產品認證、CAS臺灣優良農產品認證及生產追溯系統)、其他第三方驗證機構合格資料(如SGS，農藥檢測，毒物檢驗…等)，才能加入彰化優鮮品牌行列 。選購「彰化優鮮」標章蛋品食品安全品質有保證。