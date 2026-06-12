彰化流浪犬貓有新家了！1.8億打造動保教育園區 收容量倍增

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〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣流浪狗中途之家設立26年，長年面臨收容空間不足問題，歷經近10年覓地、屢遭地方抗爭後，縣府斥資1.8億元原址重建「彰化縣動物保護教育園區」，今天(12日)舉行動土典禮，預計2028年完工，屆時收容量將從現有250隻提升到550隻。

彰化縣流浪狗中途之家位於員林市阿寶坑，2000年成立，是全台最早的公立流浪動物收容場所之一，目前可收容約250隻犬貓。然而彰化遊蕩犬數量長期偏高，收容量能不足。縣府曾於2017年規劃在溪州花博公園旁興建可愛動物園區，因地方反對及衝突而喊停，後續多年尋地未果。直到員林市公所同意撥用土地，縣府決定原址重建，讓延宕多年的動保計畫得以推動。

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縣長王惠美出席活動指出，「彰化縣動物保護教育園區」總經費1億8244萬元，中央補助1億946萬元，縣府自籌7298萬元，預計打造地上4層建築，未來可收容犬貓550隻(犬476隻、貓74隻)，較現有250隻增加逾1倍，結合醫療、訓練、生命教育及認養空間，朝友善動物城市邁進。

縣議員張雪如說，當年員林鎮長許瓊聰與代表會支持興建流浪狗中途之家，可說是全台先驅。雖面臨不少反對，但流浪動物收容是必面對的課題，如今中途之家成立26年後終於迎來重建，是各界共同努力的成果。不過她也認為，未來僅靠一座動保教育園區仍不足以因應需求，期待有更多民眾支持動保工作。

根據農業部統計，彰化縣遊蕩犬數已從2022年的1萬3352隻，降至2024年的9313隻。縣府動防所說，新園區結合生命教育與動保宣導，傳遞「飼養前審慎評估、飼養後終身負責」的正確觀念。針對施工期間既有犬貓安置，縣府已輔導一處民間代養場進行轉運，可容納300隻，確保收容與認養業務不中斷。

「彰化縣動物保護教育園區」12日舉行動土典禮，彰化縣長王惠美(左5)、農業部常務次長杜文珍(右5)等人與會，預計2028年完工。(記者陳冠備攝)

彰化縣流浪狗中途之家位於員林市阿寶坑，2000年成立，是全台最早的公立流浪動物收容場所之一。(記者陳冠備攝)

縣議員張雪如(中)說，流浪動物收容是各縣市必面對的課題，僅靠一座動保教育園區仍不足以因應需求，期待有更多民眾支持動保工作。(記者陳冠備攝)

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