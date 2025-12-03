彰化流浪狗中途之家改建收容所 收容量可達500隻

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化縣政府農業處長郭至善今天指出，位在員林垃圾掩埋場旁的流浪狗中途之家，將原地改建為動物收容所，從1樓擴建到4層樓高的建物，收容動物數量也從250隻增加到最多500隻。

彰化縣議會第20屆第6次定期會今天進行三讀議程，台灣民眾黨籍彰化縣議員吳韋達詢問縣府農業處，有關彰化流浪狗中途之家改建為彰化動物收容所進度。

吳韋達指出，很多議員都關心彰化流浪狗中途之家空間不足問題，縣府規劃將中途之家原地改建成為動物收容所，農業處要怎麼增加動物收容量？且改建工程需時3年，這段期間如何安置收容的動物。

廣告 廣告

郭至善回應說，因中途之家旁邊是垃圾掩埋場，也沒有擴建的空間，因此改建工程規劃向上發展，將原本是1層樓高有屋頂的建築物，改成4層樓高建物。

郭至善指出，目前以鐵皮搭蓋成的中途之家，改建時會拆除重建，將園區整合成1棟完整的建物，且依規定，每一隻收容犬空間應有5平方公尺，收容的動物數量也可以從原先的250隻，增加到450隻至500隻左右，動工後，預計在2年內可完工。

郭至善說，動物收容所興建期間，他們會尋找縣內合法收容單位、業者洽談，協助安置收容的流浪狗貓，也會派員先訪視環境是否適合收容動物。（編輯：陳清芳）1141203