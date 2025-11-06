彰化海上光電板驚傳起火 謝龍介前一天才預警1大風險

彰濱海上光電板發生起火冒煙事故，難免讓人憂慮水庫光電板發生意外影響水質。（合成圖／示意圖／民眾提供、資料照）

彰化鹿港鎮崙安路崙尾區海堤6日有太陽能板冒黑煙，消防局獲報後迅速派員前往搶救，火勢在歷經約1小時後撲滅，無人員傷亡，確切起火原因調查中，據太陽能板所屬公司人員表示，懷疑是老鼠啃咬造成電纜短路起火。巧合的是藍委謝龍介前一天才示警，日本曾發生光電板火災。

彰化縣消防局在6日清晨6時31分接獲民眾報案，指鹿港鎮台61線175K公里附近的海上太陽能板在冒黑煙。消防局立即出動各式消防車4輛、消防人員8人前往搶救，現場僅冒煙，沒有明火，火勢在7時34獲得控制，8時30撲滅，人員未受波及、無人傷亡。

冒煙的海上太陽能板不排除與線路短路有關，但確切起火原因仍須做進一步調查釐清，所屬的聯合再生能源股份有限公司人員否認是太陽光電板起火，該公司人員表示，近來有員工反映，附近有很多老鼠出沒，懷疑是老鼠啃咬造成輸送的電纜短路起火。

胸腔科醫師蘇一峰發文質疑：「掛保證民生用水的烏山頭水庫上面放光電板很安全，是吧？彰濱海上太陽能板起火狂冒黑煙。台電：是老鼠咬電纜害的！老鼠：吱？電纜可以吃嗎？新聞指出當地居民還發現燃點不只一處！等等又要告蘇醫師了。」

謝龍介5日在《大新聞大爆卦》提到，日本千葉縣市原市那個工業用的水庫，2019年就是因為颱風來、碰撞，結果發生火災！「燒到後來...沒辦法澆...你沒有水，消防車也跑不到，在水庫中間！」所以只能讓它燒到最後自然熄滅。

謝龍介質疑，說不會溶出（有害物質）是因為鋼化玻璃，然後旁邊的鋁板是密封的？是，如果完整是不會，可是當颱風來、碰撞？這次丹娜絲颱風，總共有15萬5千片的太陽能板被吹來吹去，破的破、損的損，如果它在水庫，浸了水，是不是會沉到水庫底下，會不會溶出重金屬？「你跟我說不會，我跟你說會，那你要證明給我看！那你告我幹什麼？所以我就認為他們慌了、急了，說我們造謠。那你幫廠商掩護，是當門神嗎？」

