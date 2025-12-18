彰化海尾蚵道民眾落海 海巡空勤消防聯合搜救

蚵農通報於距岸一公里處發現倒地民眾，消防及海巡人員利用長背板，涉水將民眾搬運回岸邊。（記者方一成攝）

▲蚵農通報於距岸一公里處發現倒地民眾，消防及海巡人員利用長背板，涉水將民眾搬運回岸邊。（記者方一成攝）

十七日下午，海巡署中部分署第三岸巡隊防潮門安檢所接獲彰化縣消防局第一大隊伸港分隊通報，海尾蚵道有一民眾落海待援，隨即派遣人員攜帶救生救難裝備及救生艇馳赴現場。

海巡人員抵達海尾蚵道後，經詢問報案人，確認一位民眾於海尾蚵道距岸約二公里處失足落水，海巡同仁隨即會同消防人員前往搜尋，並申請空勤總隊直升機救援。

晚上空中勤務總隊直昇機抵達現場投入搜尋，搜尋未果返航；現場救援人員仍搜尋未果，考量潮汐及天侯狀況暫緩搜救行動。今（十八）日上午，海巡及消防人員於海尾蚵道集結；在地蚵農通報於距岸一公里處發現倒地民眾，消防及海巡人員利用長背板，涉水將民眾搬運回岸邊，經查看已無生命跡象，並確認為十七日落水男子，後續將協助處理相驗事宜。

第三岸巡隊呼籲：民眾可透過「Go Ocean 海洋遊憩風險資訊平台」查詢即時海象與風險熱區，避免進入危險海域，保障自身與救援人員安全；另民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打「一一八」免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入救援。