彰化海巡發現失聯近12年移工 與6歲女兒被帶回收容

（中央社記者鄭維真彰化14日電）海巡署中部分署第三岸巡隊安檢人員今天中午於彰化縣王者之弓橋發現一對母女神情緊張，經查證40歲女子為失聯近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒未報戶口，目前已交由移民署收容。

海巡署中部分署第三岸巡隊晚間發布新聞稿，王功安檢所安檢人員今天中午12時許於港區巡查，發現彰化縣芳苑鄉王者之弓景觀橋上有1名外籍女子及1名女童，神情慌張且形跡可疑，人員上前關心並盤查，女子為印尼籍移工，無法提出居留證明，因此帶回所內實施身分查證。

第三岸巡隊司法小隊於下午1時許到場協助身分確認，證實女子為失聯移工，且逾期天數達4375天，完成製作筆錄後，將這對母女交由內政部移民署中區事務大隊台中市專勤隊收容。

第三岸巡隊人員告訴中央社記者，女子稱平常獨自照料年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但尚未報戶口，後續由專勤隊進行處置；未來將持續強化岸際、港區及周邊海域巡查作為，主動掌握可疑情事，守護港區秩序與公共安全。（編輯：謝雅竹）1141114