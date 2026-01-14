彰化海牛校長魏清水辭世 縣府頒褒揚狀表彰追念

彰化「海牛校長」魏清水辭世，縣府特別頒贈「褒揚狀」表彰其推展無形文化資產的貢獻。（圖：彰化縣政府提供）

彰化縣傳統知識與實踐「海牛文化」保存者魏清水先生，在日前辭世、享年57歲；彰化縣長王惠美特別親赴二林鎮「告別式會場」表達哀悼，頒發「褒揚狀」以表彰、並感念其長年投入台灣海牛文化的保存與傳承，場面莊嚴肅穆而感人。

全台唯一「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」(海牛文化)」，在民國105年登錄為「彰化縣無形文化資產」，並於民國109年重新登錄、成為全國第四個登錄為「傳統知識與實踐類」的無形文化資產，魏清水先生，是這項傳統文化的象徵性人物與重要推手。

魏清水先生出生於民國58年，早年北上工作，民國91年回到家鄉彰化芳苑；因不捨童年記憶中的海牛逐漸退場，他積極向耆老請教海牛飼養、訓練與牡蠣養殖技術，於民國92年組建「芳苑海牛車隊」後接續成立全台唯一「海牛學校」，而獲得「海牛校長」的封號，從一人一牛開始，不僅堅持每日採草餵牛、牛車載蚵的傳統勞作模式，更將漁業技能轉化為環境教育體驗，引導大眾參與潮間帶文化，致力推廣無形文化資產。

「海牛校長」魏清水辭世，彰化縣政府頒贈「褒揚狀」表彰其推展無形文化資產的貢獻，期許海牛文化能延續。（圖：彰化縣政府提供）

魏清水先生致力於推廣牛車採蚵文化，即便面臨環境變遷與疫情衝擊，他仍堅持理想，強調「沒有文化扎根，產業無法長久」。他成立了「海牛學校」，將推廣範圍擴大，讓更多民眾能實際體驗採牧草養牛、牛車載蚵的傳統生活，期盼能延續這項傳統知識的生命力。他積極推動所屬團體參與各項文化推廣活動，展現對家鄉及土地的熱愛。

縣府文化局表示，享譽全台的「海牛校長」魏清水，一生致力於守護這片潮間帶，對海牛文化的貢獻與精神將永遠銘刻在彰化的文化史冊中，成為後世傳承與學習的典範。其辭世後，文化局主動協助家屬向文化部申請相關急難救助資源，期能於治喪期間提供必要支持與關懷。另縣府今年亦向文化部申請C類補助，針對「芳苑潮間帶牛車採蚵-海牛文化」辦理保存維護計畫，針對相關困境提出相因應之保存維護策略，未來將持續於文化資產保存、活化與推廣上努力。

縣府農業處長郭至善則表示，隨著社會變遷，機械化的採蚵車(牡蠣搬運機)已日漸取代牛車，潮間帶牛車採蚵有瀕臨滅失的危機，目前芳苑海牛僅剩下10隻，為保護「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化及維持傳統漁法並展現芳苑沿海地區特有漁村特色，彰化縣芳苑鄉海牛觀光協會已於110年成立，持續進行海牛保育相關工作，彰化縣政府也藉由辦理國際海牛文化節活動，讓海牛文化能永續傳承。（李河錫報導）