彰化消費爭議申訴量翻倍！「線上遊戲」糾紛蟬聯榜首

彰化縣政府公布去年下半年度受理消費申訴案件共計有1373件，較前年同期882件，新增491件，也較去年上半年度664件，增加逾一倍，其中仍以「線上遊戲類」的消費申訴案仍高居榜首，占比約1成，對於申訴案件逐年增多，消保官表示，主要與民眾權利意識高漲、會善用各種管道確保自身權益有關。

彰化縣政府公布114年7月1日至12月31日受理消費申訴案件共計1373件，消費爭議前五大類型依序為「線上遊戲類」138件、「車輛類」110件、「電器及周邊產品類」86件、「補習類」74件及「房屋類」72件，縣府表示，隨著網際網路與電子遊戲的興起，線上遊戲逐漸成為許多民眾從事休閒娛樂活動的選擇，也因此產生許多消費爭議。

彰化縣政府提醒，消費者如遇有消費問題，可上彰化縣政府消保官網頁查詢相關訊息，或撥打「1950」消費者服務專線洽詢服務人員，或直接至「消費爭議申訴調解線上申請系統」線上提起申訴。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

縣府指出，「線上遊戲類」常見爭議原因為玩家疑似使用外掛程式或違反遊戲規則，而遭到遊戲公司停權、封鎖或凍結，或玩家認為遊戲的機制（如加值功能、抽獎機率等）有不公開透明或說明不實之情形，或遊戲伺服速度過慢或不穩定，以及未成年子女未經父母同意購買大量遊戲點數等。

縣府提醒消費者遊玩線上遊戲，應避免使用外掛程式及將帳號提供給多人使用，以免遭遊戲公司以違反遊戲規則為由停權；在購買線上遊戲或其加值服務前，應事先詳閱遊戲公司訂定之遊戲管理規則，及加值服務之詳細內容，以避免事後糾紛。此外，建議父母親應多加留意未成年子女是否有購買遊戲點數之情形，如點數已使用完畢，可能導致退費困難。

「車輛類」消費爭議主要以商品瑕疵為主；「電器及周邊產品類」，以商品瑕疵、解約退費等爭議為大宗；「補習類」消費爭議，主要是消費者對於補習內容不滿意或認為不符合需求時，或補習班改採線上教學或關閉分校時，消費者對補習班主張解約退費發生爭議；「房屋類」消費爭議，則以房屋瑕疵（如水管阻塞、房屋漏水、地磚不平等）、房屋租賃爭議、交屋延遲或隱瞞重要資訊（如房屋格局、停車位、聯外道路或設置緩降機等事項未事先明確告知）等遭訴最多。

不動產買賣往往金額龐大，縣府提醒，簽約前應先向業者索取契約書，核對契約書是否符合內政部訂定之成屋及預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，並應向業者主張消費者應有5日之契約審閱期，以審慎思考。如遇有房屋瑕疵問題，應立即保全證據（拍照、錄影等）通知業者，如雙方對於是否有瑕疵有爭議時，必要時亦可請中立第三方進行鑑定。

縣府表示，消費者如遇有消費問題，可上彰化縣政府消保官網頁查詢相關訊息，或撥打「1950」消費者服務專線洽詢服務人員，或直接至「消費爭議申訴調解線上申請系統」線上提起申訴。消費者亦可利用縣府提供之免費法律諮詢服務，可至縣府全球資訊網／機關連結／行政處／便民服務項下查詢。

