彰化消費申訴 線上遊戲居冠

彰化縣政府公布去年下半年度受理消費申訴案件共計有1373件，較前年同期882件，新增491件，也較去年上半年度664件，增加逾一倍，其中「線上遊戲類」的消費申訴案仍高居榜首，占比約1成，對於申訴案件逐年增多，消保官表示，主要與民眾權利意識高漲、會善用各種管道確保自身權益有關。

彰化縣政府公布114年7月1日至12月31日受理消費申訴案件共計1373件，消費爭議前五大類型依序為「線上遊戲類」138件、「車輛類」110件、「電器及周邊產品類」86件、「補習類」74件及「房屋類」72件。

縣府表示，線上遊戲已成許多民眾休閒娛樂活動，也因此產生許多消費爭議，常見爭議有玩家疑使用外掛程式或違反遊戲規則，遭遊戲公司停權、封鎖或凍結，提醒消費者遊玩線上遊戲，應避免使用外掛程式及將帳號提供給多人使用，以免遭遊戲公司以違反遊戲規則為由停權；購買線上遊戲或加值服務前，應事先詳閱遊戲公司訂定之遊戲管理規則，及加值服務的詳細內容。

不動產買賣往往金額龐大，縣府提醒，簽約前應先向業者索取契約書，核對是否符合內政部訂定之定型化契約應記載及不得記載事項，同時向業者主張消費者應有5日契約審閱期。如遇有房屋瑕疵問題，應立即保全證據（拍照、錄影等）通知業者，若雙方對於是否有瑕疵有爭議時，可請中立第三方鑑定。