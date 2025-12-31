中部中心/王俞斐、李文華、林韋志 彰化報導

真的是即刻救援！彰化和美消防分隊前，30日上午發生對撞車禍，三部機車在路口撞成一團，騎士連人帶車噴飛，其中一名70多歲婦人倒地不起，左腳骨折，消防隊員聽聞巨響，趕緊上前救援，將婦人送往醫院。





彰化消防隊前3機車連環撞 7旬婦左腳骨折送醫

彰化消防隊前3機車連環撞 7旬婦左腳骨折送醫(圖/民眾提供)









男子直行通過路口，婦人閃避不及，連人帶車被撞飛，後方男騎士也被波及，拋飛到大馬路上，車殼零件噴飛一地，安全帽也一路滾，事故地點就在消防隊前面，消防人員聽到巨大聲響，小跑步出來查看，趕緊放置三角錐避免二次事故，救護車也立即出動。兩名男子意識清楚，不需要救護車協助送醫，但70多歲婦人傷勢嚴重，左腳骨折，倒在地上無法動彈，救護人員趕緊將人送往醫院。

三部機車在路口撞成一團 剛好地點在和美消防分隊前消防隊員把握黃金時間救援(圖/民眾提供)









這起車禍，發生在彰化和美鎮，德美路與義安路口，30日上午10點多，三部機車在路口撞成一團，剛好地點就在和美消防分隊前，消防隊員把握黃金時間救援。





三部機車怎麼會撞成一團 是否有人違規闖紅燈有待警方調查(圖/民視新聞)









警方調查，在場未送醫的兩名男子，都沒有酒駕，只是三部機車怎麼會撞成一團，是否有人違規闖紅燈，有待警方進一步調查。





