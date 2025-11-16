彰化清晨大樓火警17人嗆傷 疑機車燃燒火舌竄樓梯 11個月女嬰驚險脫困

彰化市中華西路大樓火災，火勢相當猛烈，17人受困，包括1名11個月女嬰，幸好均獲救。消防局提供

彰化市中華西路1棟5層樓的老舊集合住宅，今天凌晨3點多發生火警。目擊者指出，大樓1樓騎樓處整排機車突然起火，火舌濃煙沿著樓梯間向上蔓延，導致多名住戶受困；消防局緊急出動52名消防人員及大批車輛到場搶救，17名住戶被嗆傷送醫，其中包括年僅11個月大的女嬰，幸均無生命危險。

火警發生於清晨3時40多分，當時大多數住戶仍在熟睡，1名路過民眾發現大樓門口騎樓內有機車冒出火光，火勢迅速擴大，他急忙報案並拍打鐵門示警。由於起火處位在出入口，火舌很快燃燒到旁邊停放的車輛，共3輛機車被燒成焦黑、另1輛受損。

濃煙沿著樓梯井直竄至2至5樓，形成俗稱「煙囪效應」，住戶紛紛被刺鼻濃煙嗆醒，但因樓梯間已被濃煙淹沒，多人無法自行逃生，只能緊閉房門、靠窗揮手求救。

彰化縣消防局勤務中心於是在今天凌晨3時48分接獲通報，立刻調派彰化、鹿港、福興等分隊，共15輛消防車15輛、11輛救護車，以及52名消防人員前往灌救。

警消抵達現場時，指揮官鑑於濃煙過大，下令住戶「不要開門」，以免吸入更多有毒煙氣；接著消防人員冒著高溫進入建築物，以正壓送風及水線壓制火勢，同時分別從2樓至5樓逐戶敲門與破門，搜索可能受困的居民。

救援過程中，消防員陸續從不同樓層抱出住戶，包括1名11個月大的女嬰、年邁行動不便的長者與多名吸入濃煙不適的民眾；為降低煙霧吸入傷害，多數住戶被預防性送往附近3家醫院，共17人救護送醫，年紀最大為73歲。

火勢在4時半左右被完全控制，但消防人員不敢大意，再度針對上鎖戶別進行強制破門確認，直到清晨6時多完成第三次全面搜索，確定無人受困。騎樓入口天花板與牆面嚴重燻黑，大樓電線管線部分受損，現場瀰漫濃烈燻味。

彰化縣消防局火調科上午再度進入現場勘查，包括採集燒毀機車的殘片、油料管線、電線位置及周邊燃燒痕跡。警方已調閱周遭路口監視器，追查起火前是否有人在騎樓停留或有可疑行為。

警方表示，起火機車為一般燃油機車，並非電動車，若車況老舊也可能發生自燃，但是否涉及人為縱火仍需比對跡證，目前「所有可能性都不排除」；目前消防與警方正積極釐清火災確切原因，並提醒住戶注意騎樓停車安全與樓梯間通風，避免類似危險再發生。



