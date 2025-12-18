彰化清水岩寺歲末祈福點燈發錢母迎馬年

彰化清水岩寺，20日舉辦「歲末祈福點燈」，將限量發「錢母」迎接馬年的到來。（圖：李河錫攝）

為迎接新年新氣象！彰化社頭鄉清水岩寺訂於12月20日晚上，隆重舉辦「歲末點燈法會」，希望透過溫馨的點燈祈福活動，來祈願國泰民安、風調雨順、法界眾生吉祥悅意，寺廟管委會表示，當天還將發放限量的「馬年招財錢母」，期盼在新年鄉親們都能平安順心、馬到成功！

時序已到了歲末寒冬，位在彰化社頭鄉的古蹟級寺廟「清水岩寺」，為迎接新年、新氣象，訂於12月20日、本週六晚上將隆重舉辦「歲末點燈祈福法會」；清水岩寺管委會總幹事陳慶福強調，每年在歲末，都會和彰化縣政府聯合舉辦「歲末祈福點燈、消災種福田法會」，都會邀請高量法師前來主持，希望大家聆聽開示能夠法喜充滿，民眾只要全程參與法會，都可獲得限量的「馬年百元招財錢母」。

陳慶福總幹事，希望藉由這場殊勝法會，為過去一年畫下圓滿句點，並以正念迎接「馬年」的到來；並也同步開放預約明年點亮「光明燈、太歲燈、藥師燈」 ；信眾除了可以在平常日白天親臨寺廟服務台填寫資料，也提供「線上報名」服務，讓忙碌現代人能透過網路輕鬆完成登記，為家人點燈祈福。

清水岩寺已經擁有近300年歷史，主祀「觀音菩薩」，並供奉三寶佛，與虎山巖、碧山巖合稱中部三大名巖，而清水岩寺又因地出泉水、風光明媚而有「清水春光」的美名，名列彰邑八景之一，兼具古蹟觀光與傳承歷史文化，是最佳的心靈休息站；希望透過溫馨的點燈祈福活動，祈願國泰民安、風調雨順、法界眾生吉祥悅意；而參加法會的民眾，還可獲得限量的「馬年招財錢母」，祈求讓所有鄉親都能平安、順心、發大財。（李河錫報導）

清水岩寺連絡電話:04-8732306；線上報名連結 https://www.048732306.com.tw/online-lampOffering/23153