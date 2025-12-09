彰化清潔隊運廚餘需跟車協助 師工作量增憂影響學生受教權

午餐結束，學生將沒吃完的飯菜整理起來，這些廚餘原本是該由團膳業者處理，彰化縣府基於防疫，通令國中小所產生的廚餘由本週起回收，交給清潔隊代為清運。

但有教師PO文指出，環保局規定，運送須由教師每天隨車陪同，還要出示證明才能倒廚餘。

彰化縣竹塘鄉民靖國小校長周金木表示，「學校，怎麼會有人力做這一塊？我們也沒有，學校是教育單位呀，你說之前有廚房的話，可能廚房還可以處理，可是現在，學校都沒有廚房呀。」

PO文教師指出，學校是教育單位，現在還得加入廚餘處理，不僅不合理，如果有課又找不到代課老師，憂心影響學生受教權。也有學校表示，因為校內是委託廠商的中央廚房處理，這樣的作法不僅讓校方有違約的顧慮，也得多派人力處理，而如果正式上路，將盡量調配人力，避免影響學生。

彰化縣彰化市平和國小校長張鴻章指出，「請其他沒有課的行政人員吧，或者是說只要是校內職員都可以，就調度一下、調度一下，它也不是說天天嘛。」

尤其彰化市與員林市學校較為密集，也有學校擔心清潔隊如果忙不過來，也會造成衛生問題。縣府解釋，是要預防有人亂倒，或是路途中被混入非該校的廚餘。

彰化縣環保局秘書陳金蘭表示，「後續我們會希望是用清運單的部分，來釐清這一塊，的確是學校產生的廚餘，清運單裡面，大概就是這個學校產出的量有多少，然後要有學校方面的確認。」

縣府表示，考量各鄉鎮市清潔隊人力及轄內學校數量不同，有些清潔隊可直接到校載運，或是請團膳業者，將廚餘運至清潔隊指定場所集中後再焚化處理。如果學校能要求團膳業者依照規定處理，環保局也會尊重原本的機制。