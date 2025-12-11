彰化清運大型垃圾收費 新增以件計價及隨袋計價

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）年關將至，民眾開始清運家中大型垃圾。彰縣環保局指出，清潔隊以往協助清運大型垃圾都以車計價，今年新增以件計價及隨袋計價，像單人椅每件200元，120公升袋裝廢棄物145元。

彰化縣環保局發布公告，修正彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法，除原有以車計價方式外，新增以件計價及隨袋計價方式，民眾可依需求選擇適合清運方案。

環保局今天以文字方式說明，環保局在民國106年訂定清除處理廢棄物收費辦法，一直以「專車收運」方式計費，但實務上較難符合民眾實際需求，為讓收費方式更貼近民眾，於日前公告修訂收費辦法，除原有以車計價外，新增以件計價選項，像單人座沙發收費為新台幣200元，整組含茶几的沙發為1400元。

廣告 廣告

環保局指出，考量民眾有清理體積較小廢棄物需求，也新增隨袋計價方式，例如120公升袋裝廢棄物為145元，費用也比以車計價便宜。

環保局表示，多數鄉鎮公所在農曆過年前會提供免費清運大型家具的服務，修正辦法中也明確規範，授權公所可視實際需求公告免收費條件，針對天然災害造成的廢棄物，為避免影響環境衛生，公所也可依規定公告指定時段供民眾排出並免收費，減輕家戶經濟負擔。

環保局表示，民眾若願意自行將家具拆解至適當大小，並符合沿線收運作業方式，也可以直接交付沿線清潔隊清除，無需另外付費，另外為因應人力成本上升及物價波動，環保局也參考各縣市與民間清運費用做出調整，提供各鄉鎮市公所收費準則，提供民眾優質的廢棄物清運服務。（編輯：黃世雅）1141211