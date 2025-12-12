彰化渣男偽單身吸血上百萬 她背債2年才發現他離了又結「新娘不是我」

彰化渣男偽單身吸血上百萬，女友背債2年才發現男友已婚「新娘不是我」。示意圖

彰化何姓男子4年前隱瞞已婚身份外遇蔡姓女子，雙方濃情蜜意互稱老公、老婆，交往2年期間，何男不斷以各種理由在蔡女身上撈錢，還劈腿胡姓女子，蔡女直到得知何男與胡女結婚才發現「新娘不是我」，怒告何男討還欠款。彰化地院審理後認定雙方有借貸關係，判何男應返還蔡女123萬餘元。可上訴。

蔡女提告指出，2021年6月間她透過網路結識正在當兵的何男並開始交往，當時何男宣稱自己單身，還拿身分證給她看，交往期間兩人互稱「老公」、「老婆」，何男更多次誓言會與她共度一生、只愛她一人，她因此深信何男是真心與她交往並有結婚計畫。

她表示，兩人交往期間，何男不斷以各種理由向她要錢，因為對何男的信任，她不遺餘力地幫他籌錢、到處借錢，導致自己負債累累，總計交往兩年來已借給何男1233599元。直到2022年底，何男另與胡姓女子結婚，還告她跟騷，並要老婆出面跟她商量雙方間財務問題，謊稱雙方已書立借據達成和解，才看清渣男面貌。

何男則辯稱，他並非以感情詐騙蔡女，當初與蔡女交往時雖是已婚身份，但他一直有意與前妻吳女離婚，後來也在2021年底離婚回復單身，但他與蔡女的感情發展並不順利，蔡女情緒起伏很大，因此他另行認識了現在的老婆胡女後，認為自己與蔡女並不適合，才選擇胡女共結連理。

法院審理認為，何男不否認曾自蔡女處收到123萬餘元款項，並主張曾委託妻子胡女與蔡女討論清償事宜，並有書立借據，但卻無法提出蔡女簽名用印的借據證明，認定雙方從未就借據內容達成合意，因此不採信何男說法，判他應如數給付蔡女借款共計123萬餘元。可上訴。



