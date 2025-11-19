彰化溪州公園森林木棧道區改善工程啟用
▲王縣長期許為遊客打造更友善、安全且富含特色的森林休閒樂園。（記者方一成攝）
彰化縣政府為提升溪州公園整體遊憩品質與安全性，推動「溪州公園森林木棧道區改善計畫」，歷經半年多順利完工，今(十九)日縣長王惠美前往溪州公園森林木棧道區廣場主持啟用典禮。王縣長表示，為遊客打造更友善、安全且富含特色的森林休閒樂園。
王縣長表示，本次改善涵蓋木棧道護木漆塗佈總長度約一七一0公尺、整修更換木棧道約一四七 六平方公尺、木平台約四六六平方公尺與更新座椅，並新增導覽牌、拍照框景意象、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、休憩吊床與框景座椅小屋等設施。讓遊客不僅能更舒適、安全地漫步於木棧道上，也能在各入口處拍照留念，希望藉由景點的點線面串聯，吸引觀光客，提升周圍經濟效益。
王縣長表示，配合木棧道完工啟用，特別安排「森林打卡集章趣」活動，沿著木棧道路線，在各設施點提供集章任務。一邊觀光健行，一邊欣賞自然之美，集滿印章即可兌換精美小禮物，增添活動趣味。
議員李俊諭表示，來溪州公園運動的人很多，大家都說又多一座夢幻森林，園區內很多標語，從入口盪鞦韆到轉角遇到愛，適合情侶來約會。王縣長非常用心，也很接地氣，用心支持地方建設，本案經費一四00多萬元，打造美輪美奐的環境，讓鄉親有很棒的地方運動促進身體健康。感謝台糖大力的協助以及王縣長縣府團隊的用心執行。
溪州鄉長江淑芬表示，這座溪州公園森林步道，是許多親子、長者，每天都會來運動的地方，來拍婚紗的民眾也不少，感謝王縣長這些年來對溪州的支持，除了步道外，也投入大量經費整修西螺大橋，以及西螺大橋旁的稻田彩繪，打造成一個充滿樂趣的遊樂園。感謝所有議員對預算的支持，才有機會推動更多建設，大家一起努力，共同達成「美好彰化 幸福溪州」的願景。
彰化縣政府表示，「休憩躺網」、「休憩吊床」與「框景座椅小屋」等特色設施讓民眾在探索自然的同時有更多元有趣的休憩空間，休憩躺網及休憩吊床讓遊客能在森林區的寧靜角落中放鬆身心、仰望天空，感受綠意環繞的愜意氛圍；框景座椅小屋則以融合自然景觀的框景結構設計，提供獨特視角，讓民眾拍出如畫的風景照，同時可以自在歇息，享受悠閒時光。
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 22 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 7 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 4 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
「前額葉失能」女星輕生未遂 醫：快樂消失了「9症狀要警覺」
藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。中天新聞網 ・ 2 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 2 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 5 小時前
MLB／56轟、132分打點奪雙冠王 舒瓦伯成自由身！傳5支球團鎖定
本季162場全勤，敲出國聯最多56轟、大聯盟最多132分打點的費城人「核彈頭」舒瓦伯（Kyle Schwarber），19日拒絕球隊提出的2202.5萬美金合格報價，正式投入自由球員市場。根據《大聯盟官網》報導，包括母隊費城人在內，至少有5支球團對他有興趣。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前