彰化溪州公園森林木棧道區改善工程啟用

彰化縣溪州公園森林木棧道區改善工程啟用，打造富含特色的森林休閒樂園。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府為提升溪州公園整體遊憩品質與安全性，推動溪州公園森林木棧道區改善計畫，歷經半年多順利完工，十九日舉行啟用典禮。縣長王惠美表示，此次投入總經費一千四百多萬元，辦理多項設施更新與環境優化，為遊客打造更友善、安全且富含特色的森林休閒樂園。

王惠美表示，本次改善涵蓋木棧道護木漆塗佈總長度一七一0公尺、整修更換木棧道一四七六平方公尺、木平台四六六平方公尺與更新座椅，並新增導覽牌、拍照框景意象、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、休憩吊床與框景座椅小屋等設施。讓遊客不僅能更舒適、安全地漫步於木棧道上，也能在各入口處拍照留念，希望藉由景點的點線面串聯，吸引觀光客，提升周圍經濟效益。另外，溪州公園也邀請到籌畫台灣設計展田尾展區的吳書原老師，打造溪洲公園的品牌亮點。

廣告 廣告

王惠美指出，配合木棧道完工啟用，特別安排森林打卡集章趣活動，沿著木棧道路線，在各設施點提供集章任務。一邊觀光健行，一邊欣賞自然之美，集滿印章即可兌換精美小禮物，增添活動趣味。

城觀處表示，此次增加休憩躺網、休憩吊床與框景座椅小屋等特色設施，休憩躺網及休憩吊床讓遊客能在森林區的寧靜角落中放鬆身心，感受綠意環繞的愜意氛圍；框景座椅小屋則提供獨特視角，讓民眾拍出如畫的風景照，同時可以自在歇息，享受悠閒時光。