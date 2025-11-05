彰化溪州在地美味傳承三代 陳忠杰帶路揭開夢幻三家傳奇

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化溪州導】彰化縣溪州鄉不僅以農產聞名，全鄉更隱藏著讓美食饕客口耳相傳的「夢幻三家」小吃店。為了讓全國遊客更懂得夢幻三家的特色，溪州在地青年陳忠杰帶領的「尋香客」帶領遊客走入這條短短不到 80 公尺、卻擠滿人情味與傳統小吃香氣的中興路美食街，深度認識三家小吃的緣起與特色。

溪州夢幻三家的「校園小吃店」有著純樸的外觀與美味的餐點內在。（圖／記者周厚賢攝）

「這裡就是我們溪州的夢幻三家首店場景。」陳忠杰笑說，位於中興路首家的店舖，前身其實是傳統文具行，由第二代接手後轉型為小吃店。憑藉獨特風味的麵食與手工糯米腸，很快就在當地打響名號。店內樸實的木桌、陶碗與懷舊陳設，更讓都市來客直呼彷彿回到記憶中的老台灣。

自製的麵條加上獨特的醬汁，外省麵打響了溪州美食的名號，一甲子以來千萬人享受過這廂Q口感的味道。（圖／記者周厚賢攝）

位於中段、總是人潮不斷的「外省麵」同樣充滿故事。創店者為外省退伍老兵，為求生計便決定在溪州開起家鄉味的小麵攤。他以自製麵條、獨門醬料與滷的入味的小菜與醬汁獨特的泡菜更是成功留住了客人。後續由小姨子一家接手經營，更讓「外省麵」成為溪州的代名詞，當地人只要提到這個名字，就知道美味在哪裡。往北再走不遠，就是風格截然不同的第三家名店「模」。陳忠杰介紹，該店最受歡迎的是油蔥粿、肉羹與米糕，每道料理都獲得食客一致盛讚。許多旅客甚至專程前往，只為一再品嚐這份記憶中的傳統風味。

從第一代創業到第二代接手與第三代傳承，溪州鄉夢幻三家的共通點是一樣不變的老味道。（圖／記者周厚賢攝）

正因三家小吃口味獨具、風格各異，又同樣充滿歷史與情感溫度，無論平日或假日，總能吸引全國各地的民眾前來「朝聖」。不少遊客甚至笑稱，表面上是來溪州花園踏青，實際上卻是為了這三家「夢幻小吃」而來。陳忠杰更指出，溪州鄉的樸實美味，讓更多人重新認識這片土地，也讓短短 80 公尺的中興路，成為彰化最具人情味的美食街之一。他歡由愛好傳統美食&古早店鋪的國人一定要來一趟「溪州夢幻三家」之旅，享受上世紀純樸餐飲的美好滋味。