彰化溪州芭樂青農迎六寶 鄉長加碼祝賀紅包

（中央社記者鄭維真彰化16日電）彰化縣溪州鄉芭樂青農王睿泉與妻子周家沄迎來第六胎，今天順利出院，溪州鄉長江淑芬特別致贈公所生育津貼並加碼個人紅包共5萬6000元，鼓勵及感謝年輕家庭願意生育。

38歲王睿泉在溪州鄉種植芭樂，與妻子目前育有4男2女，小孩最大12歲，最小兒子近日出生。夫妻倆今天開心抱著新生兒準備出院時，臉上洋溢幸福笑容。

自己也有6個兄弟姊妹的王睿泉接受媒體聯訪表示，雖然養育小孩壓力不小，但這幾次生育都順其自然，「小孩既然選擇跟著我們，我們就要負起責任」；平常妻子在家照顧小孩，父母也會協助，一家人把孩子當朋友相處，以溝通取代嚴厲管教，氣氛融洽。

被問及是否考慮再添新成員，王睿泉笑說「目前沒這個打算了」。他提到，6個小孩都由皓生醫院院長蔡宗冀接生，感謝醫護團隊專業且細心照顧。

蔡宗冀表示，醫院開院20年，這是他見過最強壯的一對夫妻，很榮幸能替他們接生，院方特別製作「六胎順產家庭表揚狀」，謝謝他們為社會付出心力。

江淑芬上午親赴醫院，致贈王睿泉夫婦公所提供的新台幣3萬6000元生育津貼，以及鄉長個人加碼2萬元祝賀紅包。

她說，公所原本生育補助為第一胎6000元，第二胎1萬2000元，第三胎以上每胎1萬8000元。為以實質行動力挺年輕家庭，明年起第四胎補助提高至2萬6000元，第五胎以上每胎3萬6000元；雙胞胎補助6萬元，三胞胎補助8萬元。

此外，江淑芬提及，嬰幼兒滿1至3歲，每年加發生日禮金3000元，持續打造友善育兒環境，希望讓年輕人敢生、願意養，人口留在地方。（編輯：謝雅竹）1141216