彰化溪州農業課長「幫縣民圖利躲百萬稅」二審遭判刑

逆轉！彰化溪州鄉的莊姓前農業課長，涉嫌圖利一位蔡姓縣民，幫對方逃漏稅高達130萬，全案二審宣判，他從無罪逆轉變成得服5年半徒刑，並且褫奪公權3年。

根據起訴書內容，全案發生在2021年間，當時有位蔡姓縣民計劃出售與母親共有的土地，依規定需繳納房地合一稅。然而若該土地符合農業發展條例規定，可申請免徵土地增值稅及所得稅，原承辦人在2021年3月至6月間多次現場勘查，發現土地存在「增擴建、水泥地、圍牆」等不符規定的情況，在審查表中勾選不合格。

然而，根據《聯合新聞網》的報導，時任溪州鄉公所農業課長的莊男，明知申請案不符規定，卻在同年7月間與不熟稔農證審查業務的新承辦人前往現勘，最後圖利蔡姓縣民取得130萬元免稅資格，莊男在一審時否認犯行，辯稱因申請案延宕過久才更換承辦人，並強調現勘時看不出有鋪設水泥地，填寫的會勘紀錄並無不實。彰化地院一審時認為，莊男從申請之初即處於二線核可公文的角色，不能僅因公務員行為讓人民獲利，就推論其有圖利犯行，因此判決無罪。

不過，台中高分院二審則持不同見解。法院指出，當時故意無視土地仍有水泥地未拆除、僅以泥土覆蓋遮掩的事實，在會勘紀錄表上僅登載「銀杏、地瓜葉等作物、農舍（附使照）」，刻意不填載水泥地覆土的實際狀況，並且將會勘紀錄表交給這位不知情的新承辦人上簽，製作准予核發農證的函稿後，再逐層由莊男、主秘、鄉長核，法官最後認定莊男涉犯公務員對主管事務圖利罪，改判5年6月徒刑、褫奪公權3年，並沒收蔡姓縣民的不法利益130萬元。全案仍可上訴。

