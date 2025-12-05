彰化溪湖一處民宅發生嚴重火警，火勢迅速蔓延至鄰近4戶住家，其中包括知名排隊名店「阿讚爌肉飯」的倉庫！消防人員表示，火勢在20分鐘內獲得控制，燃燒面積達50平方公尺，所幸未造成任何人員傷亡，但財物損失慘重。目擊住戶表示聽到爆炸聲後看到冒煙和火花，立即通知消防隊。「阿讚爌肉飯」老闆陳明奎難過地說，餐廳的儲藏室整個被燒起來，今天(12/5)只能暫停營業。

彰化溪湖凌晨大火延燒4戶！「阿讚爌肉飯」倉庫遭殃。(圖／TVBS)

彰化溪湖一處民宅於12月5日凌晨5點31分發生嚴重火警，火勢迅速蔓延至鄰近建築，共波及4戶住家，其中包括當地知名的排隊名店「阿讚爌肉飯」的倉庫。根據消防人員表示，火勢在20分鐘內獲得控制，於6點41分完全撲滅，燃燒面積達50平方公尺。所幸火災發生時，居民能及時疏散，未造成任何人員傷亡，但財物損失慘重，多處建築被燒至只剩骨架。

火災發生在彰化溪湖員鹿路二段，當時住戶們被突如其來的火勢嚇得倉皇逃生。有居民試圖用水管滅火，但因火勢過大而無法控制。短短幾分鐘內，熊熊火焰從門窗竄出，迅速向周邊民宅蔓延。有目擊住戶表示，他在運動時聽到爆炸聲，接著看到冒煙和火花，立即撥打電話通知消防隊。

消防人員接獲報案後，在10分鐘內抵達現場，立即進行斷電處理並佈水線搶救。住戶和店家們只能在屋外眼睜睜地看著自己的家被火焰和濃煙吞噬，建築物被燒得焦黑。從空拍畫面可以看到，起火的民宅已經被燒到只剩下骨架結構。這場大火不僅燒毀了民宅，也波及了溪湖知名的「阿讚爌肉飯」。店家老闆陳明奎表示，餐廳的儲藏室整個被燒起來。這間平時千客萬來的爌肉飯店，今天(12/5)只能暫停營業。

消防第三大隊副大隊長王秉軍指出，此次火災的燃燒面積達50平方公尺，火勢在20分鐘內獲得控制，並於6點41分完全撲滅。關於財物損失和起火原因，消防局將進行後續調查。雖然火勢已經被撲滅，但對於受災的住戶和店家來說，修繕和重建的漫長道路才剛剛開始。

