彰化溪湖凌晨民宅惡火 百歲人瑞命危送醫不治

彰化縣今（8）日發生一起住宅火警，溪湖鎮上一棟透天厝凌晨1時許突然冒出火煙，一家4口3人及時逃生，另名百歲人瑞祖母受困屋內，救出時無呼吸心跳送醫不治。

彰化溪湖一棟民宅今凌晨發生死亡火警。（圖／翻攝畫面）

彰化縣消防局凌晨1時許接獲報案，溪湖鎮子腳路上一棟民宅一樓起火冒出濃煙，屋內有一家4口受困，隨即派遣15車28人趕赴現場，消防人員抵達時60歲男姓屋主與妻子、女兒已逃出屋外，但屋主母親102歲人瑞洪姓婦人仍受困。

消防人員現場佈水線灌救並進入屋內救出洪姓老婦，老婦被救出時已無呼吸心跳，緊急送往衛福部彰化醫院搶救最後仍不治，兒子因吸入性嗆傷送醫治療後幸無生命危險，目前仍在醫院觀察。

廣告 廣告

現場火勢約於30分鐘內撲滅，警消表示起火點位於一樓，燃燒面積約5平方公尺，疑因電器使用不慎釀災，確切起火原因仍待鑑識採證後調查釐清。

延伸閱讀

新北汐止公寓3樓火警 受困女子獲救送醫

一度危急！石牌連鎖水餃店、排骨店「1.2樓燒起來」

影/新北八里3工廠大火！烈焰海釀交通癱瘓 破百勇消灌救