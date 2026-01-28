彰化溪湖工地板材11樓墜落！車輛遭砸毀變形 幸無人傷亡

彰化縣溪湖鎮光平街一處工地發生意外事故，高空板材不慎掉落，砸毀2輛車。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 彰化縣溪湖鎮光平街一處工地今日發生工安意外，大樓施工吊掛矽酸鈣板，不慎從11樓滑落，砸中路邊2車，其中一輛廂型車直接壓扁變形，場面怵目驚心，所幸車內無人，掉落巨響更驚嚇附近民眾「以為炸彈掉下來」。

今日上午彰化縣溪湖鎮光平街一處工地發生意外事故，大樓工人當時正執行矽酸鈣板與鐵製品作業，不慎讓吊掛品直墜地面，當場砸中2輛車，其中1輛廂型車更是首當其衝，車頂幾乎被壓扁，車身也被砸成V形，地面都是矽酸鈣板、鐵製品與車輛殘骸。

警方指出，經查為建設公司的協力廠商，操作重型動力機械吊車，在吊掛輕隔間板材，板材不慎從11樓滑落砸到停於路邊鄰居的自小客車，以及建設公司的車輛，造成車損、無人員傷亡。

溪湖派出所指出，已派員前往現場了解狀況，將釐清掉落原因與施工是否符合規範，若涉及公安疏失或違反相關法規，將依法開罰。

