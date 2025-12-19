彰化溪湖建醮搭神壇牌樓.精神堡壘 民眾怨出入不便影響交通

中部中心／李文華 彰化報導

彰化縣溪湖鎮，舉辦24年一次建醮活動，卻有民眾投訴，搭設的神壇牌樓，影響交通，這兩天更加設了條狀設施，也就是所謂的精神堡壘，上頭寫了活動贊助單位，短短一百公尺多達20座堡壘，當地民眾不堪其擾，神壇方說有申請路權，不過警方說牌樓占用範圍，超出規定，會開出罰單，也會要求盡快改善！

來到彰化縣溪湖鎮，這幾天都可以看到路邊一片紅通通，這一座座長條狀設施，被稱精神堡壘，夜間有照明功能，而且上面還可以刊登活動贊助芳名，這幾年在宗教界相當流行，只是這設施一放，不只民眾停車不便，行車要左閃右躲宛如障礙賽。

再來看看這20座堡壘的另一端，就是建醮重頭戲，神壇牌樓，只見牌樓搭建的範圍，都已經快占滿道路，只剩行人跟機慢車，可以勉強通行，用路人還得被迫逆向行駛，險象環生。

附近民眾：「上個禮拜就已經在十字路口，放了一個教壇，然後還跟大家說，明年一月才要拆掉，他這兩天又放了那個20座的，他們說這個叫，精神堡壘的那個路牌，沒有尊重我們住戶，出入的安全跟我們的人權。」





附近民眾：「神壇搭設的範圍，根本就影響到住戶的安全，學生上課的時候，也常經過此巷道，真是不方便。」

溪湖鎮每24年舉辦一次祈安建醮，儘管活動舉辦方聲稱有申請路權，但當地居民不滿的是提早搭建，影響時間拉太長，而且範圍也已經超出規定。

溪湖分局第五組組長詹惠然：「查該宮廟有依規定，向道路主管機關申請路權核可，惟申請的路權只是半路幅，該神壇牌樓，占用道路的五分之四，超出核准使用（半路幅）範圍，製單舉發開罰1200元至2400元。」

聲源：神壇人員：「造成一些民眾困擾，有困擾我們也是要處理啊，我們已經叫人來改善，現在就是在排時間要過來這邊。」





地方有聲音，神壇方強調絕對不會置之不理，已經積極安排人員來改善，希望能取得居民諒解，讓宗教活動順利進行！





