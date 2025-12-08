彰化溪湖民宅凌晨火警 百歲人瑞救出不治、另一人嗆傷送醫
彰化縣消防局今天（8日）凌晨1時54分接獲通報，溪湖鎮有民宅一樓起火燃燒，消防人員獲報馳援，約10分鐘控制火勢，於一樓發現100歲老婦人已無呼吸心跳，緊急送醫仍不治，另有一人疑嗆傷送醫。
彰化縣消防局表示，消防人員抵達現場評估燃燒樓地板面積約5平方公尺，無延燒之虞，也無危險物品，但100歲老婦受困屋內，於2時17分在一樓廁所旁將老婦救出，其被發現時無呼吸心跳，救護人員立即施以心肺復甦術（CPR）等急救處置後，送往醫院搶救仍不治。
消防局表示，火勢於2時54分熄滅，共出動各式消防車輛12輛、救護車3輛、消防人員28人。另有一名患者疑嗆傷送醫，詳細起火原因仍待調查釐清。
