彰化溪湖永安宮、福安宮清醮大典 總統賴清德祈福
【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣溪湖鎮福安宮12月29日到明年元月4日，舉辦24年一次建醮大典。28日下午賴清德總統蒞臨溪湖鎮永安宮、福安宮參香祈福，縣長王惠美、福安宮主委楊士弘、永安宮主委陳嘉修與各級民代等人一起參與，祈求國泰民安、風調雨順，百業興旺、闔家平安，由總統贈匾福安宮「神威顯赫」，希望眾神保佑，四時無災、八節有慶。
王惠美表示，感謝總統賴清德前來參與溪湖鎮24年一次的建醮遶境祈福活動，祈求國泰民安、風調雨順，感謝福安宮主委楊士弘、永安宮主委陳嘉修用心經營，也感謝所有鄉親與信眾，有錢出錢，有力出力，共同促成這個活動，相信在媽祖及眾神的慈悲庇佑下，讓鄉親在新的一年能平安順利，事事圓滿。
福安宮主委楊士弘表示，彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，溪湖鎮大小宮廟12月29日到明年元月4日，歡迎信眾前來參拜，獲得神明的加持。
永安宮主委陳嘉修表示，永安宮後溪媽十分靈驗，盼眾神保佑，國泰民安、風調雨順，國運昌隆，百業興旺。
