彰化溪湖永安宮、福安宮清醮大典 總統賴清德祈福

桃園市副市長蘇俊賓27日參加「2025盲人環台路跑」活動，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。蘇俊賓表示，盲人環台路跑今年邁入第九屆，這是一項讓社會看見身心障礙者運動平權的重要行動。透過視障跑者與陪跑員之間培養出的高度默契，才能順利完成挑戰，展現只要有適當的支持與環境，每個人都能參與運動、挑戰自我。蘇俊賓副市長在市府社會局長陳寶民、婦幼局長杜慈容、文化局主任秘書張至敏、桃園區公所副區長邱創正陪同中與會，市議員黃婉如、林政賢、張桂綿、張碩芳、許清順、社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會理事長郭瑞和、國際扶輪3502地區總監張玉斌，以及各參與視障跑者與陪跑員等均到場參加。桃園市副市長蘇俊賓參加「2025盲人環台路跑」活動，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。 蘇俊賓表示，去年也是接近年底的時間，他與同仁在市府迎接盲人環台跑協會理事長郭瑞和、首位完成環台路跑的盲友吳春成師傅、曾獲師鐸獎並為台灣首位完成超馬100公里的女性視障跑友徐微雅老師、親善陪跑大使謝忻等人。他就十分欽佩在這麼寒冷的天氣中還能勇敢挑戰環台路跑的大夥，並約定今年也要跟大家一起在桃園路跑，今天蘇俊賓履行承諾，擔任陪跑員，與盲友吳

