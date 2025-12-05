彰化溪湖火警！連燒4平房 知名阿讚爌肉飯受波及

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣溪湖鎮員鹿路二段一處連棟平房，清晨5點多發生嚴重火災，連燒4戶，其中一戶還是知名的阿讚爌肉飯，店面有一半被燒毀，老闆說當時他正好在炒菜，員工跑進來跟他說隔壁燒起來了，才趕快逃出去，附近居民也被這場大火嚇壞逃出屋外，消防隊到場緊急灌救，半小時控制火勢，附近居民說懷疑是電線走火。

平房燒起來了，熊熊大火，將整間房屋吞噬，火舌狂竄，更往旁邊房子延燒。居民說：「消防車還沒來嗎。」火勢相當猛烈，住在房子裡的人，趕快逃出來，這場火勢來得又急又大，出動空拍機，拍下起火的平房火舌還不斷從屋頂竄出來，而且其中一間，還是彰化溪湖相當知名的阿讚爌肉飯。

阿讚爌肉飯老闆陳明奎說：「炒菜的時候，炒到一半，聞到燒焦味，就想說是什麼味道，結果我們員工跑進來說，隔壁燒起來了。」老闆說，火災當時是清晨五點半左右，他在炒菜，準備要開門營業，結果員工跑來跟他說隔壁起火了，才跟著逃出門外，店裡面有一半都被燒毀，確定無法營業損失初估50萬元。

居民說：「我在運動聽到砰一聲，砰完煙就在冒。」居民VS.記者說：「電線走火，有可能電線走火，對，本來就是電線走火。」當地居民懷疑是電線走火釀禍，這場大火，造成4棟平房被燒毀，阿讚爌肉飯也受到波及，老闆緊急加派人手整理，預計最快要到隔天，才有辦法營業。

