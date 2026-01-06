彰化溪湖福安宮當眾宰神豬 台灣防止虐待動物協會怒轟：虐殺

彰化溪湖福安宮飼養的一隻重達1124台斤的神豬於4日晚上以敬獻神明名義被廟方當眾宰殺，並之後舉行義賣神豬肉活動，此舉引發熱議。對此，台灣防止虐待動物協會發文呼籲停止動物虐待。

台灣防止虐待動物協會發文表示，一隻豬被飼養到重達上千斤，背後是不折不扣的虐養、虐殺過程，豬隻被關進用粗竹管或鐵管架設的狹小「窟」內，長期限制行動，反覆餵食、強迫灌入過量食物，讓體重暴增至正常的7至8倍。該協會談到，因長期無法正常起身行動，導致骨骼弱化受傷，四肢變形、癱瘓，需被壓膀胱才能排尿，須被拖行才能移動，「最後神豬在完全未被致昏，意識清楚的狀態下被活活刺喉割斷血管，痛苦哀號致死」。

台灣防止虐待動物協會指出，動保法第5條第2項第4款規定飼主應避免其管領動物遭受騷擾、虐待或傷害，第6條規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，然而動保主管機關從中央到地方，多年來針對少數宗教組織與信徒虐待豬隻的行為多消極不作為。

台灣防止虐待動物協會舉例，動保法所訂定「畜禽人道屠宰準則」第6條規定，宰殺畜禽應經人道有效致昏，方法包括電擊、撞擊，以及氣體致昏。然而《畜禽人道屠宰準則》第 10 條將「宗教、特殊民俗」排除在人道致昏規範之外；《畜牧法》第 29 條第1 項，將「將民俗祭典用大型豬隻及原住民族傳統祭典用豬隻」排除應在屠宰場內屠宰。導致許多以祭祀知名的動物，都在意識清醒未被人道致昏下被活活割喉放血。強調，「我們要求，不合理、不人道的規定必須修法！」

台灣防止虐待動物協會直言，神明有好生之德，敬奉神明，使用虐養、虐殺的大神豬祭祀，完全與神明的「好生之德」相悖，神明絕不會開心。該協會說，信仰可以延續，儀式則能與時俱進。該協會說，台灣已有越來越多廟宇，選擇以鮮花、素果、米麵製成的創意神豬，或是經屠宰場人道屠宰的一般體型肉豬，替代神豬祭祀，且廟方信徒亦可舉辦公益捐款活動，捐給溪湖鄉公所清寒專戶救助弱勢，比起義賣被虐待、虐殺的而來的豬肉進而捐獻，更能求得福報與平安。

最後，台灣防止虐待動物協會呼籲，「農業部應修改動保法、畜牧法規定，取消宗教與民俗宰殺動物的例外規定，禁止未經人道致昏的屠宰。內政部應鼓勵寺廟、宗教團體，改以鮮花、素果、米麵製成的創意神豬祭祀，或是以經過屠宰場人道屠宰的一般體型肉豬，替代神豬祭祀。」

