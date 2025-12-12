作為彰化人氣意麵店之一，這家老字號多年來深耕在地口味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從一碗麵開始的團圓：彰化南投意麵的創業起點

在眾多彰化溪湖美食中，有一家麵館之所以被稱作「必吃中的必吃」，不是因為浮誇裝潢，讓饕客們願意特地繞路再訪，只為那一口熟悉、一碗承載著家族與童年記憶的味道。

在彰化溪湖，這家坐落於溪湖糖廠周邊、外觀低調的林家南投意麵，20 多年來雖然沒有醒目招牌，但不僅是樸實且有力量的古早味，也更是彰化溪湖在地小吃代表之一。

這家麵館創立於 2000 年，最初並非以經營事業為目的，而是為了讓一家人重新團聚。現任老闆的父親、也就是創辦人，年輕時為生計四處奔波，從賣水煎包、當糕點師傅，到遠赴大陸工作，期間意外學得麻辣湯頭的技術，也累積了對料理的敏銳理解。返台後，他選擇回到家鄉附近落腳，創立這間承載溫度的小麵店，希望一家人能真正「在同一張餐桌前」生活。

在眾多彰化肉燥麵推薦名單中，這家店以麵條Q彈、醬香平衡受到好評（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

慢慢煮、慢慢改：從彰化古早味麵店走來的堅持

創業初期的日子並不輕鬆。林家南投意麵剛開幕時，一天營收不到千元，巷弄深處的店面更讓這家彰化古早味麵店幾乎不被看見。沒有廣告、沒有話題行銷，支撐整間店的是父親一句最樸實且堅定的信念：「這是煮給自己孩子吃的飯。」



也因為這句話，店裡的每一道料理都從「為家人做」開始，而不是為了迎合市場。父親一邊聽顧客回饋、一邊微調湯頭、麵香與滷味細節，讓味道更貼近人心。就在這樣踏實的累積中，那碗用心熬出的意麵逐漸被更多人記住，成為老客人主動推薦給親友的私房彰化溪湖必吃麵店。

在地人推薦的彰化溪湖必吃滷味，不少觀光客吃過也成主顧（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

現包餛飩與滷味拼盤：不變的在地手藝



走過二十多年，林家南投意麵始終維持最原始、最踏實的手作精神。至今，餛飩仍堅持每天清晨現包，肉燥、泡菜與湯頭也全部由家人親手熬煮，不假他人之手。這種「寧可慢一點，也要做到最好」的堅持，讓小店在快速變動的餐飲市場中顯得獨樹一格。也因為不趕流行、不削減工序，反而讓他們在眾多彰化台式小吃推薦名單中脫穎而出，以真材實料與樸實味道贏得在地人的心。



其中最受老饕稱道的，就是幾乎桌桌必點的滷味。從滷透的大腸、Q 彈的米血到吸滿滷汁的豆干，林家南投意麵以自家獨門滷香製作出多樣化的拼盤選擇，濃郁卻不死鹹、每一口都帶著家常卻深刻的風味，是老顧客認證的彰化滷味拼盤推薦名店。

彰化麻辣燙推薦名單中的熱門選擇，以溫潤順口、辣度恰到好處聞名（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

一間平凡麵館 畫出彰化小吃地圖的一角



儘管店內空間不大，裝潢簡樸，但冷氣開放、備有兒童椅與寵物友善空間，對熟客來說就像回家一樣。這裡也逐漸成為許多旅人規劃彰化溪湖旅遊美食路線時的一站。即使只收現金、不走華麗風格，林家南投意麵仍以紮實口味成為彰化好吃乾拌麵的代表，也默默在彰化小吃地圖上，寫下屬於自家的一筆。



《林家南投意麵》創業背景與在地經營常見問答整理



Q1：為什麼《林家南投意麵》會選擇落腳彰化溪湖？

創辦人父親早年從事多種行業，因家庭團圓需求返台後，在彰化溪湖開設麵店，逐步累積口碑，發展為當地具代表性的彰化溪湖美食之一。



Q2：這間店為何堅持以手工製作餐點？

店家強調對家庭料理品質的重視，從湯頭、餛飩到醬料皆為自製，維持彰化古早味麵店的精神與風格。



Q3：《林家南投意麵》有哪些推薦的餐點品項最受歡迎？

店內主打的乾拌南投意麵口感Q彈，醬汁以肉燥與蒜泥搭配，鹹香不膩，是老顧客的固定選項之一。除了意麵，手工現包餛飩、滷味拼盤與現炸臭豆腐也是高人氣品項，適合搭配成套餐享用。麻辣湯則因香麻不嗆的湯頭設計，成為不吃重辣者也能接受的暖胃選擇。



Q4：初次來訪的旅客可以怎麼體驗本店特色？

建議從乾拌意麵搭配湯品或滷味開始，能最直接體會本店作為彰化南投意麵代表的基本精神與風味。



《林家南投意麵》

地址：彰化縣溪湖鎮員鹿路三段152號

連絡電話：04-882-8202

官方FB：https://rink.cc/1e7eo

Google地圖：https://rink.cc/r5byx

（最新資訊請以商家公告為準）